05.05.2022 16:45 Виталий Хиневич
В Харьковской области оккупанты готовят для себя больницы
Жители населенных пунктов сообщают о случаях мародерства со стороны российских солдат.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Боровской сельской совет.
Сообщается, что по состоянию на 5 мая 2022 Боровская поселковая территориальная община остается временно оккупированной российскими военными. Ситуация в громаде напряженная и небезопасная.
В местах своего наибольшего сосредоточения российские военные проверяют дома и хозяйственные постройки местных жителей, осматривают улицы, проверяют документы, говорят, что «проводят зачистки».
Кроме этого, оккупанты готовят центральную больницу к приему раненых российских военных.
Жители Боровой сообщают о случаях мародерства, которое совершают российские военные в частных домах выехавших жителей. Также оккупанты формируют свои силовые структуры вроде полиции, к которым привлекают местных коллаборантов. В качестве опорного пункта используются помещения магазина одного из местных предпринимателей.
Напомним, оккупанты в городе Волчанск на территории местного предприятия создали тюрьму
для местных жителей. Оборудование с предприятия вывезли в россию.
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