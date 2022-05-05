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05.05.2022  16:45   Виталий Хиневич

В Харьковской области оккупанты готовят для себя больницы

Жители населенных пунктов сообщают о случаях мародерства со стороны российских солдат.

Оккупанты в больнице
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Боровской сельской совет.
 
Сообщается, что по состоянию на 5 мая 2022 Боровская поселковая территориальная община остается временно оккупированной российскими военными. Ситуация в громаде напряженная и небезопасная. 
 
В местах своего наибольшего сосредоточения российские военные проверяют дома и хозяйственные постройки местных жителей, осматривают улицы, проверяют документы, говорят, что «проводят зачистки».
 
Кроме этого, оккупанты готовят центральную больницу к приему раненых российских военных.
 
Жители Боровой сообщают о случаях мародерства, которое совершают российские военные в частных домах выехавших жителей. Также оккупанты формируют свои силовые структуры вроде полиции, к которым привлекают местных коллаборантов. В качестве опорного пункта используются помещения магазина одного из местных предпринимателей.
 
Напомним, оккупанты в городе Волчанск на территории местного предприятия создали тюрьму для местных жителей. Оборудование с предприятия вывезли в россию.
 
Источник:   Боровской сельской совет
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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