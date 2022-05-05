05.05.2022 16:45 Виталий Хиневич

В Харьковской области оккупанты готовят для себя больницы

Жители населенных пунктов сообщают о случаях мародерства со стороны российских солдат.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Боровской сельской совет.

Сообщается, что по состоянию на 5 мая 2022 Боровская поселковая территориальная община остается временно оккупированной российскими военными. Ситуация в громаде напряженная и небезопасная.

В местах своего наибольшего сосредоточения российские военные проверяют дома и хозяйственные постройки местных жителей, осматривают улицы, проверяют документы, говорят, что «проводят зачистки».

Кроме этого, оккупанты готовят центральную больницу к приему раненых российских военных.

Жители Боровой сообщают о случаях мародерства, которое совершают российские военные в частных домах выехавших жителей. Также оккупанты формируют свои силовые структуры вроде полиции, к которым привлекают местных коллаборантов. В качестве опорного пункта используются помещения магазина одного из местных предпринимателей.

Напомним, оккупанты в городе Волчанск на территории местного предприятия создали тюрьму для местных жителей. Оборудование с предприятия вывезли в россию.