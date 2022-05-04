04.05.2022 20:23 Дмитрий Колоней

Под Харьковом возобновлено газоснабжение жителям двух громад

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА.

Как сообщает РЕДПОСТ , «Харьковгаз» выполнил ремонтно-восстановительные работы на газораспределительных сетях в зоне Барвенковской и Балаклейской громад.

По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА, природный газ получил шесть населенных пунктов.

В настоящее время ведутся работы по замене разрушенных врагом газопроводов в Малой Рогане.

“Оккупант пытался уничтожить коммуникации в поселке. Газовщики шаг за шагом восстанавливают системы, чтобы люди снова получили необходимый энергоресурс”, - отметили в Департаменте.

Кроме того, после обстрелов Харьковской области очередные повреждения получила газотранспортная система. Приостановлено распределение газа в часть населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Солоницевской, Липецкой территориальных громад.

"Пуск газа будет зависеть от протекания боевых действий, но будет сделано все возможное для восстановления сети", - пояснили в Департаменте.

Также ежедневно возобновляют газоснабжение в Харькове.

За сутки специалисты «Харьковгоргаза» провели ремонт поврежденных в результате обстрела газопроводов и вернули бытовой газ 1,2 тысячи потребителей. Активное возобновление доставки природного газа происходит в Московском районе города.