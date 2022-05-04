    
Главная Новости Харькова ЖКХ Под Харьковом возобновлено газоснабжение жителям двух громад
04.05.2022  20:23   Дмитрий Колоней

Под Харьковом возобновлено газоснабжение жителям двух громад

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА.

Как сообщает РЕДПОСТ, «Харьковгаз» выполнил ремонтно-восстановительные работы на газораспределительных сетях в зоне Барвенковской и Балаклейской громад.
 
По информации  Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА, природный газ получил шесть населенных пунктов.
 
В настоящее время ведутся работы по замене разрушенных врагом газопроводов в Малой Рогане.
 
“Оккупант пытался уничтожить коммуникации в поселке. Газовщики шаг за шагом восстанавливают системы, чтобы люди снова получили необходимый энергоресурс”, - отметили в Департаменте.
 
Кроме того, после обстрелов Харьковской области очередные повреждения получила газотранспортная система. Приостановлено распределение газа в часть населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Солоницевской, Липецкой территориальных громад.
 
"Пуск газа будет зависеть от протекания боевых действий, но будет сделано все возможное для восстановления сети", - пояснили в Департаменте.
 
Также ежедневно возобновляют газоснабжение в Харькове.
 
За сутки специалисты «Харьковгоргаза» провели ремонт поврежденных в результате обстрела газопроводов и вернули бытовой газ 1,2 тысячи потребителей. Активное возобновление доставки природного газа происходит в Московском районе города.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  газ, ремонт сетей, харьков, изюм, барвенково, балаклея
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 ЖКХ Жителей ряда населенных пунктов Харьковщины просят перекрыть газ 03.05 ЖКХ В Харьковской области восстанавливают газоснабжение в домах 29.04 ЖКХ В Харьковской области налаживают газоснабжение в домах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 