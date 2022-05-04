04.05.2022 15:14 Виталий Хиневич

Все харьковские трамваи уничтожили оккупанты: как будут налаживать транспортную инфраструктуру

«Стараниями» оккупантов в Харькове уничтожен трамвайный подвижной состав.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что российские военные уничтожили все трамваи в городе Харьков. Разрушены электроподстанции, которые обеспечивали работу трамваев, уничтожены и сами трамваи.

В это же время отмечается, что реконструкция спуска Веснина с расширением проезжей части была запланирована давно, и начало работ стояло в планах на март этого года. Но из-за войны сроки реконструкции сдвинулись.

«Однако война - не повод отказываться от планов улучшения транспортной инфраструктуры Харькова. И, как бы странно это ни звучало, сейчас, когда машин в городе почти нет, начавшаяся реконструкция доставит минимум неудобств тем горожанам, кто остался в Харькове»,- отметили в городском совете.

Кроме этого сообщается, что то после войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена. Благодаря «усилиям» оккупантов, будут сложности с Салтовской веткой - она поедет намного позже остальных двух.

Мэр Харькова Игорь Терехов сейчас вместе со специалистами работает над оптимизацией маршрутов общественного транспорта, что, в первую очередь, касается и возможности доставки жителей Салтовки в центр, на Жуки и Алексеевку. Огромную роль в этом ближайшие месяцы будет играть и организация движения по спуску Веснина, который соединяет центр города с Салтовкой.

Одна из основных идей этой оптимизации - приоритет общественного транспорта, его экологичность и удобство для харьковчан, новая география маршрутов. Где-то на смену трамваю придет троллейбус, где-то - муниципальные автобусы.