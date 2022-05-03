03.05.2022 20:42 Дмитрий Колоней

Харьковский горсовет выражает соболезнования родным и близким Виктора Кулика

Заслуженный строитель Украины Виктор Кулик скончался на 69-м году жизни.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской совет выражает соболезнования родным и близким Заслуженного строителя Украины, депутата городского совета 4-го созыва, президента ООО «Спецстроймонтаж-Украина» Виктора Кулика, который умер вчера, 2 мая.

«Отошел в вечность Виктор Кулик – высококлассный специалист, который искренне болел за свое дело и всю свою жизнь посвятил развитию строительной отрасли Харьковщины. Его жизненный путь являлся образцом человеческого достоинства, трудолюбия и профессионального руководства. Выражаем глубокие и искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Разделяем вашу скорбь в это тяжелое время. Пусть светлая память о Викторе Тимофеевиче навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей и коллег», - сказано в соболезновании.

Справка. Виктор Тимофеевич Кулик родился 14 января 1953 в городе Хмельницкий. После окончания средней школы в 1970 году переехал в Одессу. В 1976 году начал трудовую деятельность в должности инженера-экономиста на Одесском заводе периферийного оборудования. С 1983 по 1985 год занимал должность начальника планового производственного отдела Красноярской дистанции зданий и сооружений МПС Восточно-Сибирской железной дороги. В 1985 году был приглашен в Харьков на должность начальника планово-производственного отдела – заместителя командира части проектной организации «Военпроект».

С 1999 года был неизменным президентом ООО «Спецстроймонтаж-Украина». При его непосредственном участии были построены десятки жилых, промышленных и административных зданий Харькова и Украины, среди которых - Харьковский дельфинарий, ТРЦ «Дафи», солодовые заводы в Харькове и Чернигове компании «Malteurop», комплекс газоочистки компании «Danieli», элеваторы в Сумской, Полтавской и Харьковской областях и др.