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02.05.2022  20:41   Дмитрий Колоней

Под Харьковом обстрелы унесли жизни трех человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, по словам Олега Синегубова за сутки оккупанты нанесли по Харькову 5 артиллерийских обстрелов. Пострадали Салтовка, ХТЗ.
 
По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка, Чугуев.
 
Погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения.
 
“Бои продолжаются на Изюмщине. Враг пытается проводить наступательные действия по направлениям Барвенкового. Но ВСУ держат позиции, поэтому попытки наступления оккупантов успехов не имеют. Наши бойцы проводят сегодня не одну успешную боевую операцию. Но пока не обо всех можем говорить. Российские оккупанты деморализованы и отказываются идти в бой. Победа только за нами!” – сказал Олег Синегубов.
 
Он также отметил, что количество обстрелов уменьшилось, но призвал население не терять бдительности.
Тэги:  агрессия россии, обстрелы, харьков
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