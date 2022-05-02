    
Главная Новости Харькова Общество Попавший в беду ежик спасен в Харькове (фото)
02.05.2022  17:57   Дмитрий Колоней

Попавший в беду ежик спасен в Харькове (фото)

На выручку животному в Харькове пришли волонтеры.

Как сообщает РЕДПОСТ, сегодня, 2 мая 2022 года из беды был спасен ежик. Он попал упал в яму и не мог выбраться самостоятельно. Ему на выручку пришли волонтеры инициативы "Восстановим Харьков вместе" нашедшие бедное существо во время уборки одной из локаций.

 

Тэги:  спасен ежик, волонтеры, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 