02.05.2022 17:57 Дмитрий Колоней

Попавший в беду ежик спасен в Харькове (фото)

На выручку животному в Харькове пришли волонтеры.

Как сообщает РЕДПОСТ, сегодня, 2 мая 2022 года из беды был спасен ежик. Он попал упал в яму и не мог выбраться самостоятельно. Ему на выручку пришли волонтеры инициативы "Восстановим Харьков вместе" нашедшие бедное существо во время уборки одной из локаций.