Попавший в беду ежик спасен в Харькове (фото)

На выручку животному в Харькове пришли волонтеры.
Как сообщает РЕДПОСТ, сегодня, 2 мая 2022 года из беды был спасен ежик. Он попал упал в яму и не мог выбраться самостоятельно. Ему на выручку пришли волонтеры инициативы "Восстановим Харьков вместе" нашедшие бедное существо во время уборки одной из локаций.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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