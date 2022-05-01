01.05.2022 15:21 Дмитрий Колоней

Забить в ногу осколок хочет захватчик, лишь бы убежать с войны домой (видео)

Оккупанты так хотят побыстрее вернуться домо, что готовы ломать себе руки и забивать в тело осколки.



Забить в ногу осколок хочет захватчик, лишь бы убежать с войны домой (видео)



Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, спецслужбы перехватили разговор окуупантов. Зазхватчики хотят убежать из войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки, надеясь на денежную компенсацию от России.

«Да я, блин, думаю е*нуть о какой-нибудь угол себя руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Или зах*чит себя самому в ногу осколок, молотком забить?» – советуется один из оккупантов со своей девушкой.

Она отвечает, что лучше было бы выстрелить себе в ногу. Но путинский воин, очевидно, уже досконально изучил этот вопрос и отвечает, что «да не прокатит»: «Это самострел будет, так нельзя!».

Вот такие «герои» пришли с войной на нашу землю – способны только издеваться над мирным населением. А когда же кафиры сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее бежать в Россию.