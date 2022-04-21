21.04.2022 14:08 Евгений Клочко

ESIM: особенности и достоинства электронных сим-карт

В последнее время среди пользователей мобильных телефонов все большим спросом пользуются электронные симки или eSIM.

Они могут использоваться совместно с обычными сим-картами, позволяя переключаться между разными операторами или тарифами. При этом не все до конца понимают, в чем особенность таких карт и какими достоинствами они обладают.

Что такое eSIM?

Если вы собираетесь купить есим , то советуем рассмотреть возможность покупки одного из тарифов, который предлагает компания Киевстар. Однако, чтобы оценить все преимущества такого «пакета», стоит разобраться с особенностями инновационной карты:

есим представляет собой небольшой чип, который крепится к плате смартфона;

такой чип устанавливается во флагманские модели смартфонов мировых брендов, среди которых iPhone, Samsung и Huawei;

при наличии такого чипа вам необязательно использовать физическую сим-карту, так как вы сможете подключить у мобильного оператора ее электронный аналог;

при эксплуатации двух карт вы сможете быстро переключаться между ними.

Стоит отметить, что в новейших моделях смартфонов чипсеты для электронных карт поддерживают одновременное подключение до пяти симок.

Преимущества использования есим

Чтобы понять достоинства таких симок, стоит сравнить их с обычными картами. При эксплуатации обыкновенных SIM для их переключения вам понадобится вручную менять их между собой. Что касается смартфонов на две сим-карты, их использование не всегда удобно из-за больших габаритов. Преимущества eSIM заключаются в следующих моментах:

они занимают в три раза меньше места, чем обыкновенная симка;

отсутствие отверстия для установки карты обеспечивает лучшую защиту смартфона от попадания внутрь влаги и пыли;

чтобы переключиться между тарифами или операторами, вам не нужно доставать сим-карту из телефона, смените их в настройках;

у вас есть возможность использовать одновременно до пяти eSIM;

в случае потери или кражи смартфона вы всегда сможете отследить его при помощи установленного чипа.

Как видите, преимущества электронных карт неоспоримы, тем более они будут полезны во время путешествий, когда не всегда удается получить качественный сигнал.