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20.04.2022  14:55   Дмитрий Колоней

Харьковчан не победить: житель города высадил аллею сакур

Об инициативе харьковчанина сообщил мэр города Игорь Терехов.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал на своем Телеграм-канале об инициативе жителя города, опубликовав видеозапись высаженной им на проспекте Гагарина аллеи сакур.

"Харьковчан не победить, а наше стремление к красоте у нас в душе, - прокомментировал руководитель города, - Вот теперь, вдобавок к аллее сакур в парке Горького, такая  же аллея, благодаря нашим харьковчанам, появилась и на проспекте Гагарина! Появилась под обстрелами! 

Наш дух - непобедим. Мы - вместе! Мы - харьковчане!"
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове начали высаживать цветы на клумбах.  
 
Тэги:  аллея сакур, игорь терехов, харьков
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