Харьковчан не победить: житель города высадил аллею сакур

Об инициативе харьковчанина сообщил мэр города Игорь Терехов.
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал на своем Телеграм-канале об инициативе жителя города, опубликовав видеозапись высаженной им на проспекте Гагарина аллеи сакур.
"Харьковчан не победить, а наше стремление к красоте у нас в душе, - прокомментировал руководитель города, - Вот теперь, вдобавок к аллее сакур в парке Горького, такая же аллея, благодаря нашим харьковчанам, появилась и на проспекте Гагарина! Появилась под обстрелами!
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