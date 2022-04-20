20.04.2022 14:55 Дмитрий Колоней

Харьковчан не победить: житель города высадил аллею сакур

Об инициативе харьковчанина сообщил мэр города Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал на своем Телеграм-канале об инициативе жителя города, опубликовав видеозапись высаженной им на проспекте Гагарина аллеи сакур.

"Харьковчан не победить, а наше стремление к красоте у нас в душе, - прокомментировал руководитель города, - Вот теперь, вдобавок к аллее сакур в парке Горького, такая же аллея, благодаря нашим харьковчанам, появилась и на проспекте Гагарина! Появилась под обстрелами!

Наш дух - непобедим. Мы - вместе! Мы - харьковчане!"