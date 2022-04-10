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10.04.2022  15:35   Виталий Хиневич

В Украине продлили срок получения помощи для вынужденных переселенцев

Внутренне перемещенные лица, которые обратятся за помощью на жительство до 30 апреля, получат ее, начиная с марта.

Переселенцы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что решение данное решение было принято правительством Украины 9 апреля. 
 
Как сообщила Министр социальной политики Марина Лазебна, работники органов социальной защиты населения, территориальных громад и ЦПАУ на территориях, где не ведутся активные боевые действия, делают титаническую работу. Так, с момента введения военного положения по личным обращениям граждан они уже зарегистрировали около 900 тыс. внутренне перемещенных лиц.
 
Также министр отметила, что из-за сложностей взаимодействия реестров онлайн-регистрация внутренне перемещенных лиц и онлайн-обращение за помощью на проживание через портал «Дія» пока не работают. Однако, несмотря на это, работа по автоматизации круглосуточно продолжается, а запуск соответствующих возможностей в «Дії» ожидается уже в ближайшее время.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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