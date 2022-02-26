26.02.2022 10:14 Евгений Клочко

Харьковчан призвали уничтожать метки оккупантов

Полицейские Харьковщины призывают людей обезвреживать метки и ориентиры для оккупантов.

Как сообщает Суспільне , оставляемые ими отметки сейчас являются одной из самых больших проблем в борьбе с врагом, говорит спикер полиции Харьковской области Елена Бараник.

Диверсанты наносят «метки» люминесцентной или светоотражающей краской. Зарисовка таких меток не помогает, их лучше засыпать толстым слоем земли или же накрывать металлическими щитами, оотмечает спикер.

Полицейские раньше распространяли примеры меток. Они могут быть нарисованы на дорогах, столбах и постройках. Также могут оставлять ленты из цветного скотча на деревьях.

Жителей многоэтажек просят осмотреть крыши домов, проверить, нет ли подобных меток. Затем на замок закрыть вход на чердак.

Напомним, что сообщить о найденной/обезвреженной метке, подозрительных лицах и перемещениях российской техники/военных вы имеете в полицию (102), СБУ (057-700-34-50) или написать информацию в специальный бот от Киберполиции.