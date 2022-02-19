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19.02.2022  12:06   Дмитрий Колоней

Чуть не перевернулся на обочине: видео момента аварии в Харькове (видео)

Появилась запись ДТП в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, в социальных сетях появилос  видео момент аварии в Харькове. ДТП случилось на улице Сидора Ковпака. Черный внедорожник ехал по доронге, и, вероятно, из-за гололеда не справившись с управлением, налетел на бордюр. Машину сильно подкинуло. Затем, выруливая из ситуации, автомобиль выкатился на срелину дорги, остановишись  у противположной обочины.    

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня, в одном из четрех жестких харьковских ДТП перевернулся автомобиль, налетев на бордюр.

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Тэги:  дтп, момент аварии, харьков
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