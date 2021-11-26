26.11.2021 16:55

Брют: популярное игристое вино

Ценители игристых вин рекомендуют начинать свое знакомства с данными напитками с шампанского с пометкой «Brut». В переводе с французского языка «брют» означает «сухой». В этом напитке содержание сахара не превышает отметки в 12 г/л. Гурманы считают, что именно в Брюте обеспечивается оптимальный баланс между вкусом и ароматом.

Особенность этой разновидности шампанского заключается в том, что после вторичного брожения в него добавляют ликер. За счет этого Брют приобретает сладковатый привкус.

Как возник Брют?

Шампанское Брют возникло в середине XIX века. Тогда на смену сладким и полусладким игристым винам пришел новый тренд. Его задала компания Perrier-Jouet. Именно она первой стала производить игристые вина без сахара. Однако такое новшество оценили далеко не все. Многие гурманы назвали продукцию Perrier-Jouet чересчур грубой. Однако прошло полвека и шампанское с низким содержанием сахара стало одним из самых популярных алкогольных напитков во всем мире.

Вкусовые особенности

Для приготовления Брюта могут использоваться различные сорта винограда. Также не существует какой-либо общепринятой технологии производства. Именно поэтому очень сложно назвать ключевые вкусовые особенности этого напитка. Каждый производитель изготавливает совершенной уникальный Брют. Если же попытаться найти эталон, то стоит обратить внимание игристые вина, производимые на их родине – в Шампани.

Традиционный французский Брют представляет собой легкое игристое вино светло-соломенного цвета. Вкус этого напитка можно назвать сбалансированным. При этом все-таки чувствуется незначительная сладость. И все-таки в этом напитке на первом месте приятная кислинка.

С чем сочетается Брют?

Брют считается универсальным игристым вином. Он идеально сочетается как с солеными, так и со сладкими блюдами. Благодаря этой универсальности, Брют и стал популярен во всем мире. Если говорить конкретнее, то это игристое вино принято сочетать с:

мясными деликатесами;

морепродуктами;

мягкими сырами и т.д.

Особенности подачи

Отдельного внимания заслуживает и подача этого алкогольного напитка. Его нужно подавать исключительно охлажденным. Температура Брюта должна быть не выше 6 градусов. Чтобы поддерживать требуемую температуру, этот напиток подается вместе с ведерком для льда, в которое опускается бутылка с шампанским.

Что касается бокалов, то идеальным вариантом можно назвать такие варианты, как тюльпан, флейта и шале. Допускает применение бокалов и другой формы. В этом случае стоит в очередной раз подчеркнуть универсальность Брюта.

В заключение стоит дать несколько рекомендаций относительно того, как можно полностью насладиться вкусом этого вина. Во-первых, бутылку с Брютом не стоит трясти. Во-вторых, это напиток нужно наливать под углом 45 градусов. В-третьих, бутылку с шампанским ни в коем случае не стоит открывать резко. Во время открытия движения должны быть максимально плавными. Также должна быть исключена возможность «выстрела» пробкой.