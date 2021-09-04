04.09.2021 14:23 Евгений Клочко

В Харькове пассажир троллейбуса по-мужски наказал обидчика кондуктора (видео)

Кадры физического воспитания опубликовали 4 сентября в харьковских пабликах очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на свидетелей происшествия, в троллейбусе 24-го маршрута мужчина неславянской внешности вначале нецензурно выражался и вел себя вызывающе.

Затем, по словам свидетелей, он толкнул в спину парня, работающего в этом троллейбусе кондуктором.

"Сначала просто пританцовывал и матерился про себя, затем пихнул в спину мужчину-контролера с «карликовым» ростом. Люди начали возмущаться", - говорится в сообщении.

Один из пассажиров сделал замечание обидчику, на что последний предложил выйти на улицу и разобраться по-мужски.

Итог конфликта можно увидеть на видео - обидчик явно не рассчитывал на такой исход. Схватка закончилась позорным побегом хулигана с поля боя.