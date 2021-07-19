19.07.2021 17:11

В саду Шевченко теперь можно отточить координацию движений (фото)

На спортивной площадке, расположенной в саду Шевченко появилась уникальная «Координационная лестница».

Об этом корреспонденты РЕДПОСТ сообщили в СКП "Харьковзеленстрой". По словам специалистов, это один из самых распространенных и эффективных тренажеров для тренировок спортсменов во многих видах спорта. Ее используют как для индивидуальных, так и для групповых занятий.

Тренировки с координационной лестницей считаются одними из лучших для развития быстроты ног. Также они помогают улучшить способность сохранять равновесие в движении. Работая с лестницей, можно улучшить ускорение, маневренность, выносливость и силу. В процессе занятий со снарядом помимо мышц, тренируется мозг и нервная система спортсмена, приучая организм совершать более отточенные движения.

Существуют десятки, а может даже и сотни упражнений на координационной лестнице. Некоторые адаптированы под нужды каждого конкретного вида спорта, а остальные являются универсальными.

Наиболее часто координационные лестницы применяются на тренировках футболистов, волейболистов, баскетболистов, а также в большом теннисе и легкой атлетике. Хорошо они себя зарекомендовали также в боксе.

Ранее в саду Шевченко возле Аллеи звезд, коммунальщики установили арку-душ , где каждый желающий может освежиться в жаркую погоду.