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28.06.2021  16:04   

В Харькове активисты декоммунизировали один из заводов

Со стелы Харьковского подшипникового завода демонтированы советские ордена

Декоммунизация продолжается: харьковские активисты лишили орденов один из заводов. Новости Харькова
Фото Світанок
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ. "Декомунізація у Харкові триває...", - говорится в сообщении общественной организации "Світанок" в Фейсбук.
 
На днях, пишут они, в районе ХТЗ наконец демонтированы макеты советских орденов на потолке одного из заводов (ред. - это подшипниковый завод), расположенном на Московском проспекте ".
 
За демонтаж указанных объектов, говорится в тексте, организация боролась около трех лет.
 
Продолжение следует, подчеркивает "Світанок", выставляя фото стелы, где вместо орденов - пустые места.
 
Как рассказал корреспонденту Укринформ лидер организации «Світанок» Вадим Поздняков, за последние годы в Харьковской области, включая Харьков, демонтировано более полусотни образцов символики коммунистического тоталитарного режима: "Но только в Харькове осталось не менее 50 объектов," украшенных "этой символикой" .
 
По его словам, активисты составили список таких объектов: "Будем работать с руководителями, требуя выполнения Закона о декоммунизации, как это было сделано в отношении подшипникового завода. Работы еще много, но победим, несмотря на сопротивление".
 
Напомним, в Мерефе разгорелся нешуточный скандал вокруг настенной фрески с советской символикой.  Часть горожан предлагала мурал уничтожить и создать на его месте новый, а другая часть считает его историческим памятником и выступает против.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  харьков, дукоммунизация
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