28.06.2021 16:04

В Харькове активисты декоммунизировали один из заводов

Со стелы Харьковского подшипникового завода демонтированы советские ордена

Фото Світанок

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ. "Декомунізація у Харкові триває...", - говорится в сообщении общественной организации "Світанок" в Фейсбук.

На днях, пишут они, в районе ХТЗ наконец демонтированы макеты советских орденов на потолке одного из заводов (ред. - это подшипниковый завод), расположенном на Московском проспекте ".

За демонтаж указанных объектов, говорится в тексте, организация боролась около трех лет.

Продолжение следует, подчеркивает "Світанок", выставляя фото стелы, где вместо орденов - пустые места.

Как рассказал корреспонденту Укринформ лидер организации «Світанок» Вадим Поздняков, за последние годы в Харьковской области, включая Харьков, демонтировано более полусотни образцов символики коммунистического тоталитарного режима: "Но только в Харькове осталось не менее 50 объектов," украшенных "этой символикой" .

По его словам, активисты составили список таких объектов: "Будем работать с руководителями, требуя выполнения Закона о декоммунизации, как это было сделано в отношении подшипникового завода. Работы еще много, но победим, несмотря на сопротивление".

Напомним, в Мерефе разгорелся нешуточный скандал вокруг настенной фрески с советской символикой. Часть горожан предлагала мурал уничтожить и создать на его месте новый, а другая часть считает его историческим памятником и выступает против.