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12.05.2021  12:50   

Харьковские спасатели - победители легкоатлетического забега

Ежегодный легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы, состоялся на территории лесопарка. Участниками мероприятия стали около 200 спортсменов.

 

Курсанты Национального университета гражданской защиты Украины приняли активное участие и собрали обильный урожай наград в забеге на дистанциии 5 километров. Среди женщин 1 место заняла Эмилия Осман (ф-т пожарной безопасности), 3-е - у Марии Козененко (ф-т гражданской защиты).

В юниорской категорий (18-19 лет) победителем стал Никита Коровин (ф-т оперативно-спасательных сил), 2 место занял Андрей Луганский (ф-т пожарной безопасности), а 3-е - Александр Фоменко (ф-т оперативно-спасательных сил).

Среди молодежи (возрастная группа 20-22 года) бронзовую награду завоевал Антон Деркач (ф-т гражданской защиты).

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  забег, харьков
 
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