Ежегодный легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы, состоялся на территории лесопарка. Участниками мероприятия стали около 200 спортсменов.
Курсанты Национального университета гражданской защиты Украины приняли активное участие и собрали обильный урожай наград в забеге на дистанциии 5 километров. Среди женщин 1 место заняла Эмилия Осман (ф-т пожарной безопасности), 3-е - у Марии Козененко (ф-т гражданской защиты).
В юниорской категорий (18-19 лет) победителем стал Никита Коровин (ф-т оперативно-спасательных сил), 2 место занял Андрей Луганский (ф-т пожарной безопасности), а 3-е - Александр Фоменко (ф-т оперативно-спасательных сил).
Среди молодежи (возрастная группа 20-22 года) бронзовую награду завоевал Антон Деркач (ф-т гражданской защиты).
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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