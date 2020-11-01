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01.11.2020  17:07   

ДТП: жуткое столкновение на Полтавском Шляхе (Telegram)

Машина - в хлам, водитель в больнице.

Как информирует Телеграмм-канал ХС-Харьков, на Полтавском Шляхе водитель на Жигулях попал жесткое ДТП.
 
Жуткая авария произошла возле танкового училища.
 
Машина разбита в хлам. Водителя увезла скорая.
 
Подробностей об аварии пока нет.
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харков
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