03.07.2020 15:42

Ножничные подъемники: конструктивные особенности, преимущества и сферы использования

Любые виды строительных, монтажных или ремонтных работ не обходятся без применения специализированного оборудования, одним из которых является ножничный подъемник. Устройство служит для поднятия на высоту различных материалов и инструментов.

Ножничный подъемник: конструктивные элементы

Приобретая ножничный подъемник, необходимо уделить внимание его конструктивному исполнению. Состоит оборудование из рычагов, шарниров и приводного механизма. Другое популярное название установки — гидравлический стол. Ножничным устройство называется по причине того, что в основе его принципа работы заложена конструкция нюрнбергских ножниц.

Рычаги имеют перекрестную форму с подвижными соединениями. Сверху расположена рабочая платформа, которая может иметь ограждение. Снизу имеется опорная рама с направляющими для перемещения роликов, которые крепятся к рычагам. В действие оборудование приводится гидроцилиндрами и электрическим двигателем, управляемым при помощи дистанционного пульта.

Сфера применения

Подъемник ножничного типа является альтернативной заменой грузового лифта. Причем использовать установку можно не только внутри, но и снаружи здания. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям, устройства нашли активное применение в самых разных сферах и отраслях:

строительство;

складские помещения;

производство.

Использование гидравлических столов способствует быстрому, надежному и безопасному достижению необходимой высоты.

Основные преимущества

Выпускает установки завод подъемного оборудования «Форстор», который славится качеством продукции в Украине и за рубежом. В ассортименте есть разные по конструктивному исполнению, техническим параметрам, стоимости и назначению модели. Объединяют все ножничные подъемники их преимущества:

Универсальность — подходят для транспортировки любых грузов с допустимым весом. Компактность — могут применяться там, где недопустимо использование других видов техники. Экологичность — изделия не выделяют вредные вещества. Простота использования — работают устройства от электричества, а управляются пультом.

Подъемники ножничного типа бывают стационарными и передвижными. Если первый вид предназначен для применения на одном месте, то второй, за счет встроенных колес на опорной раме, может использоваться на разных участках.

Выбирая установку для выполнения определенных работ, важно учесть такие параметры, как грузоподъемность и высота поднятия груза. К дополнительным критериям выбора подъемников относится наличие защитных механизмов, повышающих безопасность, встроенных систем плавного пуска и колес на опорной раме.