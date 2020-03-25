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25.03.2020  13:31   

Два подпольных казино и зал игровых автоматов закрыли в Харькове (ВИДЕО, ФОТО)

Нелегальные учреждения находились на Московском проспекте, Гимназической набережной и улицы Сумской.


// Нацполиция

21 марта правоохранители провели санкционированные обыски по трем адресам, в результате чего обнаружили и изъяли: 10 столов для игры в покер и "Блэк Джек", 7 рулеток, одна из которых - электронная, 8 игровых автоматов, более 15 000 игровых фишек, 14 ноутбуков, 15 системных блоков, 11 мониторов, игровые устройства и другое оборудование.

Также в одном из казино полицейские обнаружили охотничье ружье и 70 патронов без соответствующих документов.

Мероприятия проводились полицейскими Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР Нацполиции Украины совместно со следователями Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2 в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следственные действия продолжаются, полицейский принимаются меры по установлению организаторов незаконных игорных заведений.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  казино, полиция, игровые автоматы, харьков
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