Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 22 января было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Зубарева, 23, въезд Электровозный, 3/1, ул. Транспортная колонна, 1, ул. Солнечногорская, 7, ул. Челюскинцев, 47 (пер. Строительный), ул. Дарвина, 37, ул. Гвардейцев Широнинцев, 44, проезд Стадионный, 4/4, ул. Некрасова, 50, пр. Гагарина, 70, ул. Ковтуна, 40, пер. Пилотов, 5, ул. Верхнеудинская, 70, ул. Очаковская, 46-а, ул. Шекспира, 11.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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