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23.01.2020  10:53   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 22 января было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Зубарева, 23, въезд Электровозный, 3/1, ул. Транспортная колонна, 1, ул. Солнечногорская, 7, ул. Челюскинцев, 47 (пер. Строительный), ул. Дарвина, 37, ул. Гвардейцев Широнинцев, 44, проезд Стадионный, 4/4, ул. Некрасова, 50, пр. Гагарина, 70, ул. Ковтуна, 40, пер. Пилотов, 5, ул. Верхнеудинская, 70, ул. Очаковская, 46-а, ул. Шекспира, 11.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  ремонт, харьков, порыв, вода, харьковводоканал
 
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