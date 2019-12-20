20.12.2019 11:45

В Украине ночью накрыли полторы сотни казино, два из них – в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Депутаты решили также проверить все лотереи, которые существуют на рынке услуг - в ночь на 20 декабря по Украине были закрыты 143 заведения азартных игр и изъято оборудования на 48 миллионов гривен.



://khar.gp.gov.ua/

Прокуратурой Харьковской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по незаконной деятельности игровых заведений на территории области и причастности правоохранителей к их беспрепятственной деятельности.

Сегодня ночью, в ходе первоочередных следственных действий, в процессуальным руководством прокуратуры области совместно с территориальным управлением ГБР в г.. Полтаве и УСБУ в области разоблачена и прекращена незаконная деятельность двух казино, расположенных в центре Харькова.



По результатам проведенных следственных действий изъято игровые приборы (рулетки, игровые фишки, игровые аппараты), Чернову документацию, серверы, чеки. Допрошены лица, которые осуществляли деятельность учреждений и лиц, которые на время проведения следственных действий «отдыхали» в указанных заведениях.



Также прокуратурой области проверяется причастность к незаконной деятельности игровых заведений работников других правоохранительных органов области, на которых законом возложена обязанность противодействовать «игорному бизнесу».

Ночью 20 декабря были закрыты 143 заведения азартных игр и изъято оборудования на 48 миллионов гривен. Эти цифры Аваков озвучил во время утреннего заседания Кабмина. Стоит отметить, что это произошло сразу после того, как депутаты не проголосовали в первом чтении за закон о легализации казино в Украине. Бороться решили не только с нелегальными казино, но и с лотереями. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил: в Украине стартовала борьба с игровым бизнесом под "видом лотерей". Соответствующее решение за отмену положений о распространителях лотерей в лицензионных условиях приняли 20 декабря на заседании Кабинета министров. "Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей", - сообщил Гончарук. Нацполиция начала проверку деятельности всех операторов гослотерей. Государственная фискальная служба Украины проверит лицензии.