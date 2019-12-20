В Украине ночью накрыли полторы сотни казино, два из них – в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Депутаты решили также проверить все лотереи, которые существуют на рынке услуг - в ночь на 20 декабря по Украине были закрыты 143 заведения азартных игр и изъято оборудования на 48 миллионов гривен.
Прокуратурой Харьковской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по незаконной деятельности игровых заведений на территории области и причастности правоохранителей к их беспрепятственной деятельности.
Ночью 20 декабря были закрыты 143 заведения азартных игр и изъято оборудования на 48 миллионов гривен. Эти цифры Аваков озвучил во время утреннего заседания Кабмина.
Стоит отметить, что это произошло сразу после того, как депутаты не проголосовали в первом чтении за закон о легализации казино в Украине.
Бороться решили не только с нелегальными казино, но и с лотереями. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил: в Украине стартовала борьба с игровым бизнесом под "видом лотерей". Соответствующее решение за отмену положений о распространителях лотерей в лицензионных условиях приняли 20 декабря на заседании Кабинета министров.
"Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей", - сообщил Гончарук.
Нацполиция начала проверку деятельности всех операторов гослотерей. Государственная фискальная служба Украины проверит лицензии.
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