13.05.2016 08:33

Где в Харькове не будет воды 13 мая. Список адресов

В пяти районах города частично отключат воду.



dozor.kharkov.ua

В частности, из-за проведения ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

наб. Харьковская, 9 (п. №2, стояк) до 17:00 13.05.16 г.

Коминтерновский район:

ул. Державинская, 2 (п. №10) до 15:00 13.05.16 г., ул. Зерновая, 6 (п. №19, стояк) до 17:00 13.05.16 г., проезд Садовый, 14 до 18:00 13.05.16 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №1, стояк), пр. Московский, 250-в (п. №3, стояк), ул. Гарибальди, 2 до 17:00 13.05.16 г., пр. Тракторостроителей, 162-д до 18:00 13.05.16г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №3, стояк) до 19:00 13.05.16 г.

Фрунзенский район:

шоссе Салтовское, 258 до 20:00 13.05.16 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 13.05.16 г.