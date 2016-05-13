Где в Харькове не будет воды 13 мая. Список адресов

В пяти районах города частично отключат воду.
В частности, из-за проведения ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
наб. Харьковская, 9 (п. №2, стояк) до 17:00 13.05.16 г.
Коминтерновский район:
ул. Державинская, 2 (п. №10) до 15:00 13.05.16 г., ул. Зерновая, 6 (п. №19, стояк) до 17:00 13.05.16 г., проезд Садовый, 14 до 18:00 13.05.16 г.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №1, стояк), пр. Московский, 250-в (п. №3, стояк), ул. Гарибальди, 2 до 17:00 13.05.16 г., пр. Тракторостроителей, 162-д до 18:00 13.05.16г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №3, стояк) до 19:00 13.05.16 г.
Фрунзенский район:
шоссе Салтовское, 258 до 20:00 13.05.16 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 13.05.16 г.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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