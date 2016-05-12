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12.05.2016  08:19   

Где в Харькове не будет воды 12 мая. Список адресов

В нескольких районах города сегодня отключат воду.


dozor.kharkov.ua

В частности воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 79 (п. №3, спаренный стояк) до 10:00 12.05.16 г., б-р Ивана Каркача, 75 (п. №3, стояк) до 17:00 12.05.16 г.

Киевский район:
наб. Харьковская, 9 (п. №2, стояк) до 17:00 12.05.16 г.

Коминтерновский район:
ул. Зерновая, 6 (п. №19, стояк) до 17:00 12.05.16 г., б-р Жасминовый (ул. Слинько), 20 (п. №3, стояк) до 20:00 12.05.16 г.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк) до 18:00 12.05.16 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №3, стояк) до 19:00 12.05.16 г.

Фрунзенский район:
ул. Туркестанская, 26-а (п. №1) до 20:00 12.05.16 г.

Червонозаводский район:
ул. Руставели, 16/18 (п. №1) до 20:00 12.05.16 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 201, 201-а, 197-в, пр. Людвига Свободы, 58 (п. №1, стояк), пр. Победы, 59 (п. №2) до 20:00 12.05.16 г.

Тэги:  харьков, вода, харьковводоканал
 
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