12.05.2016 08:19

Где в Харькове не будет воды 12 мая. Список адресов

В нескольких районах города сегодня отключат воду.



dozor.kharkov.ua

В частности воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 79 (п. №3, спаренный стояк) до 10:00 12.05.16 г., б-р Ивана Каркача, 75 (п. №3, стояк) до 17:00 12.05.16 г.

Киевский район:

наб. Харьковская, 9 (п. №2, стояк) до 17:00 12.05.16 г.

Коминтерновский район:

ул. Зерновая, 6 (п. №19, стояк) до 17:00 12.05.16 г., б-р Жасминовый (ул. Слинько), 20 (п. №3, стояк) до 20:00 12.05.16 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк) до 18:00 12.05.16 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №3, стояк) до 19:00 12.05.16 г.

Фрунзенский район:

ул. Туркестанская, 26-а (п. №1) до 20:00 12.05.16 г.

Червонозаводский район:

ул. Руставели, 16/18 (п. №1) до 20:00 12.05.16 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 201, 201-а, 197-в, пр. Людвига Свободы, 58 (п. №1, стояк), пр. Победы, 59 (п. №2) до 20:00 12.05.16 г.