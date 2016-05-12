Где в Харькове не будет воды 12 мая. Список адресов

В нескольких районах города сегодня отключат воду.
В частности воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 79 (п. №3, спаренный стояк) до 10:00 12.05.16 г., б-р Ивана Каркача, 75 (п. №3, стояк) до 17:00 12.05.16 г.
Киевский район:
наб. Харьковская, 9 (п. №2, стояк) до 17:00 12.05.16 г.
Коминтерновский район:
ул. Зерновая, 6 (п. №19, стояк) до 17:00 12.05.16 г., б-р Жасминовый (ул. Слинько), 20 (п. №3, стояк) до 20:00 12.05.16 г.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк) до 18:00 12.05.16 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №3, стояк) до 19:00 12.05.16 г.
Фрунзенский район:
ул. Туркестанская, 26-а (п. №1) до 20:00 12.05.16 г.
Червонозаводский район:
ул. Руставели, 16/18 (п. №1) до 20:00 12.05.16 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 201, 201-а, 197-в, пр. Людвига Свободы, 58 (п. №1, стояк), пр. Победы, 59 (п. №2) до 20:00 12.05.16 г.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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