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13.10.2015  15:04   

В Кабмине составили карту будущих казино Украины

В случае легализации игорного бизнеса в Украине, казино могут открыться в 4- и 5-звездочных гостиницах во многих областях Украины.


//kievvlast.com.ua
Казино планируют открыыать в 4-х и 5-тизвездочных гостиницах

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра экономразвития и торговли по вопросам туризма Алексей Евченко, опубликовав соответствующую карту.

"Если будет принят Закон о легализации игорного бизнеса, в котором местами размещения будут отели именно этих категорий, то география размещения казино будет соответствовать точкам на карте", – написал он.

Топ-3 игорных городов, в которых можно будет поиграть в слоты на деньги, составили Одесса (20 казино), Киев (19 казино) и Львов (11 казино). Харьков – на четвертом месте. Здесь планируется открыть 7 игорных заведений: пять в четырехзвездочной и два в пятизвездочной гостиницах.



Евченко добавил, что размещение этих точек может измениться, если в законе будут указаны дополнительные ограничения.

Ранее за принятие закона о легализации игорного бизнеса выступили премьер-министр Арсений Яценюк, Минфин и министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

Также за легализацию игорного бизнеса в Одессе выступил глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили.


Источник:   Украинская правда
 Тэги:  казино, минэкономики
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