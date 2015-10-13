13.10.2015 15:04

В Кабмине составили карту будущих казино Украины

В случае легализации игорного бизнеса в Украине, казино могут открыться в 4- и 5-звездочных гостиницах во многих областях Украины.



//kievvlast.com.ua

Казино планируют открыыать в 4-х и 5-тизвездочных гостиницах

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра экономразвития и торговли по вопросам туризма Алексей Евченко, опубликовав соответствующую карту.



"Если будет принят Закон о легализации игорного бизнеса, в котором местами размещения будут отели именно этих категорий, то география размещения казино будет соответствовать точкам на карте", – написал он.

Топ-3 игорных городов, в которых можно будет поиграть в слоты на деньги, составили Одесса (20 казино), Киев (19 казино) и Львов (11 казино). Харьков – на четвертом месте. Здесь планируется открыть 7 игорных заведений: пять в четырехзвездочной и два в пятизвездочной гостиницах.







Евченко добавил, что размещение этих точек может измениться, если в законе будут указаны дополнительные ограничения.



Ранее за принятие закона о легализации игорного бизнеса выступили премьер-министр Арсений Яценюк, Минфин и министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.



Также за легализацию игорного бизнеса в Одессе выступил глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили.



