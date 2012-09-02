Анатолий Коньков – новый рулевой украинского футбола

Анатолий Коньков стал новым Президентом Федерации футбола Украины. Последние десять лет эту должность занимал Григорий Суркис.
Такое решение было принято 2 сентября на Конгрессе Федерации футбола Украины.
Коньков предложил, как и раньше, оставить двух вице-президентов, но сократить число вице-президентов с пяти до трех.
Должности первых вице-президентов получили Анатолий Попов, который занимает должность заместителя генерального директора "Шахтера" по связям с Премьер-лигой, и Сергей Стороженко, который занимал этот пост и при Григорие Суркисе.
Вице-президентами федерации избраны: президент Премьер-лиги Виталий Данилов, глава Тернопольской обласной федерации футбола Владимир Мариновский, ранее входивший в исполком ФФУ, и глава Днепропетровской обласной федерации футбола Андрей Павелко.
Григорию Суркису присвоили звание Почетного Президента организации, хотя он от него в самом начале заседания отказывался.
"Спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру, я осознаю, что моя должность - это не только авторитет, но и огромная ответственность. Я понимаю, какие меня ожидают трудности. Изменения в нашем футболе будут не космические, а качественными и количественными. В первую очередь они будут касаться детско-юношеского футбола, ведь в реальной жизни все совсем не так как в отчетах", – отметил Коньков.
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