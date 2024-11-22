22.11.2024 17:31

Сходи на горище: зручні рішення для ефективного використання простору

Раціональна організація вертикального простору в будинку починається з вибору відповідної системи доступу до верхніх приміщень. Компактна складна сходова конструкція замінює громіздкі стаціонарні марші та економить до 4 м2 житлової площі. Сучасні технології дають змогу встановити сходи на горище без втрати корисного простору кімнати. Система балансування з газовими амортизаторами забезпечує легке відкривання люка масою до 30 кг одним рухом. Багатошарова конструкція кришки з теплоізоляцією і контуром ущільнювачів підтримує оптимальний температурний режим у приміщенні, а притягувач гарантує щільне прилягання люка до короба після закриття.

Основні типи горищних сходів

За функціональними та конструктивними особливостями виділяють три основні типи сходів:

Розсувні. Телескопічна модель з алюмінієвого профілю або сталі забезпечує мінімальні габарити в складеному стані за ваги 13–15 кг і витримує навантаження до 150 кг. Розкладні. Трисекційна конструкція з масиву деревини або металу з шириною сходинок 12–14 см монтується в отвір розміром від 60х120 см і витримує навантаження до 200 кг завдяки посиленим шарнірним з'єднанням і збільшеному перерізу носійних елементів. Ножичні. Металева конструкція з хрестоподібним механізмом складання сприяє плавності ходу під час розкладання. Виріб витримує регулярні навантаження до 250 кг за мінімального зносу рухомих частин.

Яку модель вибрати

У разі обмеженого простору вибір конструкції залежить від розмірів приміщення і геометрії вільної зони. Мінімальний отвір для встановлення механізму становить 60х120 см з можливістю розміщення відкидної частини на відстані 50 см від стіни.

Монтаж телескопічного механізму з алюмінію забезпечує компактність і вимагає найменшу глибину встановлення короба — від 14 см. Розкладна дерев'яна система з трьома секціями дає змогу варіювати кут нахилу від 55 до 60°, адаптуючись під геометрію приміщення. Ножичний принцип складання скорочує необхідний простір для трансформації до 150 см за висоти стель до 3,5 м. Конструкція з утепленим люком товщиною 20–50 мм займає мінімум корисного об'єму горища. Система противаг і притягувачів розміщується в коробі глибиною до 18 см, не зменшуючи висоту основного приміщення, а фіксатори в бічних напрямних запобігають боковому зсуву секцій під час експлуатації.

Протипожежний захист конструкції з межею вогнестійкості 30–60 хвилин та додаткове антикорозійне покриття металевих елементів подовжують термін служби механізму до 20–25 років. Для приміщень з підвищеною вологістю рекомендується вибирати моделі з подвійним контуром ущільнення та посиленим захистом шарнірних з'єднань.