14.06.2024 19:34

Шанси футбольних команд на старті Чемпіонату Європи 2024 року

Вже сьогодні стартує довгоочікуваний ЧЄ-2024 з футболу. Дорогою до головного континентального форуму збірної України довелося подолати серйозні труднощі. І тепер мільйони українських уболівальників з надією чекають на виступ національної дружини.

До майбутніх матчів прикута увага всієї планети. Головні тренери повністю визначилися із заявками та зараз саме час скоригувати прогнози. Для любителів спортивних ставок важливіше оцінки шансів аналітиками букмекерських контор. Список ліцензійних БК, яки офіційно приймають ставки в Україні включає три легальні компанії та всі вони представлені в рейтингу на Meta.ua. iGaming-експерт сайту Андрій Рубан розповів, як букмекери оцінюють шанси фаворитів чемпіонату та української збірної.

Шанси фаворитів першості

Спершу варто оцінити шанси провідних команд на загальну перемогу у турнірі. Тут традиційно присутні добре знайомі вболівальникам футбольні гранди. Проте оцінки їхніх шансів вагаються з часом. Сьогодні головним фаворитом виглядають англійці. Нижче – коефіцієнти букмекерів на вісім найсильніших європейських команд.

№ Збірна ГГБет, перемога; фінал ВБет, перемога; фінал Фавбет, перемога; фінал 1 Англія 4,9; 2.4 4,5; 2.5 4.1; 2.35 2 Франція 4,8; 2.6 5,0; 2.6 5,0; 2.5 3 Німеччина 7,0; 3.0 6,5; 3.75 6,5; 3.75 4 Португалія 7,5; 4.5 7,5; 4.5 8,0; 4.5 5 Іспанія 8,5; 4.33 9,0; 4.5 9,0; 4.5 6 Італія 17,5; 7.0 17,0; 7.0 15,0; 7.0 7 Нідерланди 19,0; 8.0 15,0; 7.5 17,0; 8.0 8 Бельгія 22,0; 7.5 21,0; 6.5 17,0; 7.0



Ще тиждень тому Англію вважали головним фаворитом усі три БК. Сьогодні GGBet перемістив британців на 2 місце після Франції. При цьому шанси на фінал у цій конторі все одно залишилися вищими в англійців. У Вбет відрив між двома збірними трохи скоротився.

Англійців зазвичай відносять до основних лідерів завдяки широкому розвитку беттинга у Великій Британії. Реально ж шанси Франції виглядають кращими. У них склад рівніший, і є суперзірка — Мбаппе, і існує традиція перемог. Усього 1,5 року тому «триколірні» грали у фіналі ЧС, а у 2018 стали найсильнішими на планеті. Англійці за останні десятиліття лише раз потрапили до фіналу Євро, і на цьому все.

Треті – німці. Дуже сильна та дуже титулована команда, та ще й господар турніру. Трохи за португальцями, які скоротили відрив від Німеччини. А ось Іспанія трохи відстала від своїх сусідів на півострові.

З пристойним відривом розташувалися ще три збірні. Італійці — чемпіони, що діють. Однак команда у них слабша за головних фаворитів і навряд чи двічі поспіль стрибне вище голови. Майже такими ж виглядають шанси голландців, які давно нічого серйозного не демонстрували.

А ось бельгійці зовсім відстали. У Vbet коефіцієнт на них підскочив з 15.00 до 21.00, а у ГГБет — і зовсім до 22.00 з 15.10. Зміна поколінь не пройшла дарма для цієї команди.

Судячи з коефіцієнтів та реальної сили команд, швидше за все чемпіоном буде хтось із першої п'ятірки. Хоча трапляється всяке. Вигравали ЧЄ та явні андердоги типу Греції та Данії.

Шанси України

Українську збірну серед ймовірних переможців турніру букмекери не бачать. Тим більше зможуть заробити у разі успіху сміливці, які зробили на неї ставку. Фавбет поставив на перемогу нашої дружини коефіцієнт 67, ГГБет – 70, а Вбет – 101.

А ось на вихід у фінал шанси оцінюються набагато вище. Тут у GGBet – 40, Vbet – 26, Favbet – 20. За цим показником Фавбет рангував Україну на 11 місці, досить високо.

Набагато приємніше виглядають шанси української збірної на подолання групового етапу. Безперечні лідери групи E – бельгійці. А ось три інші команди можуть вийти з другого або третього місця. При цьому всі букмекери ставлять Україну вище за основних конкурентів.

Нижче коефіцієнти команд на перемогу у групі, фініш у двійці найсильніших та прохід далі.

№ Команда Фавбет, 1-е Vbet, 1-е GGBet, 1-е Фавбет, вихід так; ні Фавбет, 1-2 Vbet, 1-2 1 Бельгія 1.45 1.45 1.47 1,05; 10 1.15 1.1 2 Україна 4.5 5.0 4.8 1,4; 2.8 1.75 1,85 3 Румунія 7.0 7.5 8.1 1,65; 2.15 3.0 2.5 4 Словаччина 12 12 10.5 2,0; 1.75 3.1 2.7



Тут букмекери одностайно бачать Україну у двійці найсильніших.