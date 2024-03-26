26.03.2024 11:42

Пиломатеріали в Харкові: як обрати та де купити

Вибір будівельних матеріалів - непросте і відповідальне завдання. Від якості використаних під час робіт пиломатеріалів залежить надійність та довговічність споруди. Десятки компаній пропонують пиломатеріали в Харкові, тож як зорієнтуватися серед безлічі виробників і не помилитися з вибором?

Численні ринки, будівельні магазини та безпосередньо компанії-виробники у Харкові пропонують різні матеріали з деревини. Брус, напівбрус, горбиль або дошка - вид та розмір продукції підбираються під конкретне будівництво. Проте, критерії якості для всіх пиломатеріалів єдині. Критерії вибору пиломатеріалів

Перш за все варто звернути увагу на вологість матеріалу - саме волога є головним “ворогом” конструкцій з дерева. Щоб уникнути їх швидкого руйнування краще обрати пиломатеріали, оброблені камерною сушкою. Також важливим критерієм вибору є сорт деревини, з якого виготовлена продукція. Найкращими вважаються породи з високою міцністю і стійкістю до впливу вологи - сосна, кедр, ялина та дуб.

Під час поверхневого огляду важливо впевнитися у тому, що поверхня матеріалів рівна та гладка, на ній відсутні:

дрібні сучки;

сколи і вибоїни;

тріщини.

Також варто звернути увагу на те, чи пройшли пиломатеріали додаткову обробку. Звичайно, продукція оброблена антисептиком обійдеться дорожче, але вона прослужить довше і буде захищеною від розмноження шкідливих мікроорганізмів.

Де купити пиломатеріали

Серед безлічі конкурентів компанія Drevo вирізняється широким асортиментом та високою якістю продукції, що виготовляється на власному виробництві. Drevo пропонує клієнтам приємні ціни та береться за великі замовлення, оперативно виготовляючи продукцію будь-якого типу. Фірма має широку мережу партнерів, тож її продукція представлена у найбільших харківських мережах будівельних магазинів.

Як зберігати пиломатеріали

Навіть якісні будівельні матеріали з деревини можна зіпсувати неправильним зберіганням, до того ж досить швидко. Щоб зберегти характеристики брусу, горбиля або дошок, їх варто зберігати:

подалі від прямих сонячних променів;

у приміщенні або під навісом, щоб захистити від опадів;

штабелями, щоб забезпечити циркуляцію повітря між шарами.

Грамотний вибір та правильне зберігання будівельних матеріалів з дерева - запорука успішного будівництва та тривалої експлуатації зведених будівель.