08.06.2022 13:02

Прочистка унитаза в Киеве: что делать и куда обращаться при засоре

Запах канализации в ванной комнате, слабый слив воды в унитазе или его полное отсутствие - верные признаки засора в канализационной системе.

Как прочистить засорившийся унитаз самостоятельно?

Для прочистки унитаза не всегда нужно сразу обращаться к сантехнику. Если пробка возникла из-за накоплений туалетной бумаги, пищевых отходов или жировых отложений, устранить ее можно самостоятельно. Для этого зачастую используют:

вантуз (прочистить унитаз можно, приложив вантуз к сливному отверстию и сделав 10-20 движений вверх-вниз);

химические средства (зачастую пол бутылки средства, залитого в канализационный слив и оставленного там на несколько часов хватает, чтобы справиться с засором);

подручные средства (устранить незначительный засор можно, вылив в канализационный слив пол ведра кипятка или воспользовавшись содой с уксусом).

В каких случаях лучше обратиться к специалистам?

Если случился серьезный засор, вызванный, например, попаданием сторонних предметов в трубу, справиться с проблемой самостоятельно не выйдет. Профессиональные сантехники прочищают унитазы двумя способами: большим напором воды или тросом с насадкой, позволяющей разрушать образовавшиеся на стенках трубы накопления. Оба этих метода дают 100% гарантию прочистки и бесперебойной работы унитаза в дальнейшем.

Почему стоит обратиться в «МонтажТехСервис»

Если справиться с засором самостоятельно не вышло, для его устранения лучше обратиться к профессионалам. Компания «МонтажТехСервис» является безусловным лидером рынка подобных услуг в Киеве и Киевской области. Ее ключевые отличия от конкурентов – это:

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