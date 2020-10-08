08.10.2020 13:07

Виды кальянов: обзор популярного среди молодежи аксессуара

При покупке кальяна у вас есть выбор между дымным агрегатом с одним или несколькими шлангами. Одинарный шланг подарит вам наилучшие впечатления от дымного сеанса, потому что лишнему воздуху некуда выйти. Когда вы курите кальян с одним шлангом в компании, придерживайтесь кальянного этикета, передавая шланг. Кальян с несколькими шлангами может оказаться более практичным решением для тех, кто часто бывает в компании друзей. На сегодняшний день в ассортименте доступны варианты кальянов с 2 шлангами, с 3 шлангами и даже с 4 шлангами.

ДуДа эксперт в области кальянов и при необходимости наши гуру помогут подобрать качественный экземпляр. Представленная классификация – далеко не единственный способ разделения дымных девайсов. Кальян также различают по стилю, размеру, материалам и прочее. Рассмотрим каждый способ классификации по отдельности. Интернет-магазинэксперт в области кальянов и при необходимости наши гуру помогут подобрать качественный экземпляр.

Кальяны по стилю

Наряду с вариантами с разным количеством шлангов, бывают также кальяны, которые отличаются стилем исполнения.

Традиционный кальян, обычно производимый на Ближнем Востоке, имеет классическую форму с простым дизайном и обычно изготавливается из латуни или комбинации металлов. Египетский кальян очень похож на традиционный стиль и сделан в Египте. Vapor кальян - это красивый стеклянный дымный агрегат, который дает очень чистый дым. Все детали сделаны из дутого стекла, включая переходники и ручку шланга для кальяна. Все большую популярность приобретает современный кальян. Изящные и простые конструкции обычно изготавливаются из нержавеющей стали, дерева или алюминия. Популярно среди юных любителей кальяна.

Ассортимент нашего магазина представлен множеством вариантом, в том числе и компактными моделями, которые подходят для путешествий.

Влияет ли размер кальяна на качество?

Идеальная высота кальяна от 60 сантиметров, такой девайс сочетает в себе производительность и стабильность, а также простоту использования. Более высокие экземпляры с большой колбой для воды способны производить и задерживать намного больше дыма, позволяя создавать большие дымные облака. Маленькие кальяны отлично подходят для путешествий, но у них нет такого преимущества в производительности.

Рекомендации по уходу

DuDa рекомендует регулярно и тщательно чистить кальян, особенно шланг и чашу после каждого сеанса курения. Выполняйте полную очистку с помощью специального чистящего раствора не реже одного раза в 3–4 сеанса для достижения наилучших результатов и устранения накопления ароматических соков и бактерий.