01.12.2020 14:10

Характерные признаки того, что пора заменить моторное масло в авто

Силовой агрегат автомобиля является ключевым узлом, от исправности которого напрямую зависит работоспособность практически всех остальных частей и систем машины. Чтобы двигатель функционировал правильно, ему нужна смазка. Она обеспечивает плавное движение всех механизмов внутри этого агрегата, защищает его от коррозии и способствует отводу металлической стружки к фильтру.



Характерные признаки того, что пора заменить моторное масло в авто



Заменить омыватель стекла достаточно легко, как и подобрать замену этому расходнику. Однако технические жидкости, которые заливаются непосредственно в различные узлы автомобиля, требуют внимательности во время выбора.

При подборе важно учитывать такие параметры масла, как его вязкость, диапазон рабочих температур, допуски и многое другое. Но когда именно нужно задаваться всеми этими вопросами?

Для этого достаточно обратить внимание на характерные признаки, сигнализирующие о том, что смазочный материал выработал свой ресурс.

Проблемы с силовой установкой: выключение, трудности с запуском

Если во время вождения вы заметили, что мотор начинает периодически глохнуть, причин у этого может быть достаточно много. Некоторые из них достаточно серьёзны и требуют оперативного вмешательства со стороны сертифицированных сервисменов. Другие — не настолько критичны, но всё же пренебрегать ими не следует:

засоренный масляный или топливный фильтр;

вышедшие из строя свечи зажигания;

загрязнение моторного масла или потеря определенных его смазочных свойств, например, вследствие выработки ресурса.

Как правило, моторное масло меняют при каждом техническом обслуживании транспортного средства. Если вы решили этого не делать во время регламентного обслуживания, причина внезапного выключения двигателя может заключаться в несвоевременной замене моторного масла.

Вы можете заливать в автомобиль как синтетическое или полусинтетическое, так и минеральное моторное масло , но если возникают трудности с запуском двигателя — причина может быть в смазке. По мере эксплуатации машины на одном масле, оно загрязняется и становится гуще. Из-за этого движущиеся детали в агрегате могут испытывать трудности, так как в чересчур густом масле шестерни и другие комплектующие банально не могут поворачиваться.

Как помочь двигателю: присадки в масло

Существуют специальные растворы, которые называют присадками. Почти каждое моторное масло имеет в составе базовый набор тех или иных присадок. Они выполняют разные функции: препятствуют образованию коррозии, помогают охлаждать мотор и так далее.

Если вам понадобилась, например, присадка в масло Хадо , приобрести ее можно в сертифицированных точках продаж. Одной из них является автосервис Оилер, где можно заказать товары с доставкой по Украине. Рекомендуется покупать расходники в таких магазинах, так как приобретая несертифицированную продукцию, вы можете навредить двигателю. Например, если присадки вступают в химическую реакцию с маслом, ни к чему хорошему это не приводит.