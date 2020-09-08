08.09.2020 12:21 Николай Данильчук

В Харькове при поддержке фармкомпании «Здоровье» состоялся чемпионат Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов

Со 2 по 5 сентября в дворце спорта «Локомотив» состоялся чемпионат Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов. Спонсором мероприятия выступила фармкомпания «Здоровье».



Александр Доровской и Эльбрус Тедеев с клубом Здоровье

Фото предоставлено организаторами

На турнир приехали более 700 участников изо всех областей Украины. Это юноши и девушки возрастом до 17 лет, которые выступают в 10 весовых категориях: от 45 до 110 кг. За медали спортсмены сражались в течение четырех дней.

Главная цель соревнований – популяризация здорового образа жизни среди молодежи, а также поиск спортсменов, которые могут войти в сборную Украины.

– Спорт формирует в молодежи целеустремленность, веру в победу, а также закаляет характер. Надеюсь, что борцы, выступающие на этих соревнованиях, со временем будут отстаивать честь своей страны на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, – говорит председатель наблюдательного совета ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Александр Доровской.

Поддержать молодежь приехали и опытные спортсмены. Среди них олимпийский чемпион 2004 года, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы по вольной борьбе Эльбрус Тедеев:

– Вольная борьба – перспективный вид спорта. Ребята, которые хорошо выступают на турнирах, имеют много шансов для успешного будущего. Они могут представлять Украину на международной арене или пробовать себя в смешанных боевых искусствах (ММА). В нашей стране много достойных спортсменов. Мы ими гордимся.

Фармацевтическая компания «Здоровье» финансово поддерживает не только спортивные мероприятия, а и перспективных спортсменов.

– В спортивном клубе «Здоровье» тренируются лучшие борцы Харькова и области. Наши воспитанники – призеры Украины, Европы и мира. Благодаря Александру Доровскому ребята имеют возможность развиваться и тренироваться в современных залах, – говорит тренер спортивного клуба «Здоровье» Александр Назаров.

Один из спортсменов, Денис Бороган, занимается борьбой 10 лет, а в спортивном клубе «Здоровье» тренируется более трех. Он чемпион Украины среди молодежи, бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов.

– Мне оплачивают сборы и соревнования за границей, а также выдают экипировку и выдают зарплату. Эта поддержка помогает достичь моих целей. Благодарен Александру Викторовичу, – рассказывает Денис.

Сейчас воспитанники клуба готовятся к предстоящим всеукраинским и международным турнирам. Большие надежды возлагают на Мухаммеда Алиева.

– Для нас, молодых борцов, очень важна моральная и финансовая поддержка. Мы тренируемся и стараемся не подводить людей, которые в нас верят, – говорит Мухаммед, мастер спорта Украины.



На чемпионат Украины по спортивной борьбе приехали более 700 участников