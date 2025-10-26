26.10.2025 07:30 Рита Парфенова

26 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 26 жовтня відзначається добре свято – День приємних несподіванок.

Принести нотку радості в осінні будні здатні нехай маленькі, але приємні сюрпризи. І День приємних несподіванок створений саме для цього – робити «приємності» оточуючим: навіть малознайомим і без жодного приводу.

При цьому абсолютно необов’язково вкладати у сюрприз великі гроші, головне — емоції, з яким зроблено подарунок. До речі, філософи стверджують: зроблене завжди повертається до виконавця у стократному розмірі. А вчені довели, що здійснюючи позитивні вчинки, ми підвищуємо настрій, а разом з ним — зміцнюємо імунітет, покращуємо самопочуття, знижуємо ризик появи захворювань нервової, судинної систем та підвищуємо життєвий тонус.

Необов'язково вкладати великі гроші у подарунок. Головне — емоції, які супроводжують подарунок. Відомі філософи наголошують, що добрі справи завжди повертаються до тих, хто їх здійснює, а це може збільшити їхню щасливість. Навіть науковці підтверджують, що вчинюючи добрі справи і роблячи приємності іншим, ми можемо покращити своє самопочуття, зміцнити імунітет, знизити ризик різних захворювань і підвищити настрій. *** Професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня. Коріння свята сягає ще за часів Союзу. Тоді відзначався День працівника автомобільного транспорту, просто День водія. Але з 1993 року відповідно до Указу Президента № 452/93 в Україні почали відзначати День автомобіліста та шляховика. І тепер його відзначають не лише ті, хто власне сидить за кермом, а й усі працівники дорожньо-транспортної галузі загалом. *** Щочетвертої неділі жовтня у світі відзначається Міжнародний день тещі. Зародившись у 1930-х роках у США як жарт (за однією з версій – як альтернатива Дню матері), з кожним роком він набуває все більше шанувальників, у тому числі й інших країнах.

Прикмети дня

26 жовтня за новим церковним календарем (8 листопада за старим стилем) православні вшановують святого Димитрія Солунського — священномученика, учня апостола Павла та великого чудотворця, який, за переказами, допомагав людям звільнятися від хвороб і духовних страждань.

У народному календарі цей день відомий як Дмитрів день або Дмитра. Він символізував завершення весільного сезону та початок холодів. У давнину казали: «До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра — ще хитріша», натякаючи, що після цього дня дівчата вже не виходили заміж до весни.

Церква у свято закликає до спокою й миру — цього дня не слід сваритися, осуджувати інших, поширювати плітки чи піддаватися заздрості та гніву. Заборонено також лінуватися й впадати у відчай, адже молитви, звернені до святого Димитрія, вважаються особливо дієвими.

Згідно з народними прикметами, 26 жовтня не можна відмовляти у допомозі чи милостині, бо це може обернутися бідою. Не радять також галасувати, влаштовувати гулянки чи виконувати важку роботу. Окрема заборона стосується гострих предметів — вважалося, що цього дня є ризик порізів і нещасних випадків.

Після Дмитра на українських землях чекали перших серйозних морозів. У народі казали: «Прийшов Дмитро — приніс зиму за плечем». Тож свято вважали межею між осінню й зимою, коли природа остаточно переходить у спокій.

Також цього дня

26 жовтня 1492 року було винайдено олівець із грифелем.



1863 – у Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест.



1863 – у лондонській «Таверні вільних мулярів» представники одинадцяти столичних футбольних клубів заснували Асоціацію – першу у світі футбольну спілку. Насамперед вона визначила правила гри, і з того часу вболівальники вже не плутали футболістів із регбістами. Футбольні джентльмени, що зібралися, виробили зведення правил, що складається з 13 пунктів, які були багато в чому близькі до діючих і донині.



1888 – народився Нестор Махно, український революціонер, анархо-комуніст (за іншими джерелами Махно народився 27 жовтня, 8 листопада 1888 року).



1914 – народився Джекі Куган, перша дитина – зірка Голлівуду. Вперше знявся в кіно у віці 18 місяців, пізніше його помітив на сцені Чарлі Чаплін і зняв шестирічну дитину у фільмі «Малюк», який приніс Кугану міжнародну популярність. Запрошення потім йшли одне за одним, і Куган зіграв головні ролі в таких фільмах, як "Олівер Твіст", "Маленький Робінзон Крузо", "Том Сойєр", "Гекльберрі Фінн".



1938 – фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал – нейлон.



1956 – утворено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ООН, яке було покликане однією рукою сприяти поширенню ядерної енергетики, а іншою – стримувати поширення ядерної зброї.



1976 – у радянському громадському харчуванні запровадили «рибні четверги» – вийшла постанова ЦК та Радміну про заходи щодо подальшого збільшення виробництва рибної продукції та покращення її продажу.



1978 – Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про те, що вірус віспи знищений у природі.



1982 – народився Андре Тан, український дизайнер.



2012 – створено нову операційну систему Windows 8.



2014 – Парламентські вибори в Україні.

Іменини відзначають

Антон, Василь, Дмитро, Опанас.