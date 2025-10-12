12.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 жовтня очікується хмарна погода. Невеликий дощ. Вранці місцями туман.

Вітер західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 15° тепла..

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.

Якщо перелітні птахи летять низько до землі, то зима буде ранньою та суворою. Грім гримить — до безсніжної, теплої та короткої зими. Місяць у колах — до посушливого літа.

тьмяні зірки – до тепла;

яскраві зірки – до морозів;

зірки мерехтять – скоро може засніжити;

багато зірок на небі – наступного року буде щедрий урожай;

північний вітер – до швидкого похолодання;

грім – до м’якої, безсніжної зими;

пізні гриби в лісі – до затяжної осені та пізнього снігопаду.