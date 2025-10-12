Прогноз погоди у Харкові на 12 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 жовтня очікується хмарна погода. Невеликий дощ. Вранці місцями туман.
Вітер західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 10 – 15° тепла..
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
Якщо перелітні птахи летять низько до землі, то зима буде ранньою та суворою. Грім гримить — до безсніжної, теплої та короткої зими. Місяць у колах — до посушливого літа.
Цей день несе спокій та рівновагу – саме час зробити паузу і переосмислити свої цілі. Інтуїція підкаже правильний напрям, якщо довіритися внутрішньому голосу.
У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується.
12 жовтня світ відзначає День економіста, свято, присвячене фахівцям, які глибоко вивчають економічні процеси та розвиток господарства.
влажность:
давление:
ветер: