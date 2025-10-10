10.10.2025 07:30 Рита Парфенова

10 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології.





Це свято з'явилося в українському офіційному календарі 2002 року, після того, як 8 жовтня того ж року президент України підписав Указ «Про День працівників стандартизації та метрології». До речі, указ виданий у 101 річницю відкриття (8 жовтня 1901 року) з ініціативи великого вченого Дмитра Івановича Менделєєва у Харкові першого в Україні перевірочного намету для вивіряння та таврування торгових заходів та ваг.



* * *



Щорічно 10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров'я (або День ментального здоров'я). Ініціатором свята у 1992 році виступила Всесвітня федерація психічного здоров'я.



Гаслом Дня психічного здоров’я-2025 є «Дотики підтримки». Ця тема спрямована на розвиток емпатії та взаємної підтримки серед людей, нагадуючи про важливість піклування про своє психічне благополуччя та підтримки інших.



* * *



Дата 10 жовтня у світі відома як Всесвітній день боротьби зі смертною карою, або як Всесвітній день проти страти. Він був заснований у 2003 році з ініціативи Світової коаліції щодо заборони смертної кари з метою скорочення кількості смертних вироків у світі, і відтоді проводиться щорічно.



Протягом 1990-2000 років в Україні смертна кара у вигляді розстрілу існувала «як винятковий захід покарання» за особливо небезпечні злочини проти держави, проти життя, правосуддя, за військові злочини. Вирок про найвищу міру міг ухвалити лише Конституційний Суд. Спочатку виконання таких вироків було накладено мораторій. А 2000 року Верховна рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими остаточно вилучила поняття «смертна кара» з офіційного списку кримінальних покарань України.

* * *

Всесвітній день інклюзивності відзначають щороку 10 жовтня, щоб привернути увагу до важливості рівних можливостей для всіх людей – незалежно від фізичних, ментальних чи соціальних особливостей. Цей день нагадує, що інклюзія – це не лише про доступність середовища, а й про повагу, прийняття та підтримку різноманітності. Його мета – сформувати суспільство, у якому кожен може реалізувати свій потенціал, відчуваючи себе повноцінним і цінним членом спільноти.

* * *

Щороку в другу п’ятницю жовтня відзначають Всесвітній день яйця. У 2025 році він припадає на 10 жовтня. Свято було започатковано в 1996 році на конференції Міжнародної яєчної комісії у Відні з метою підвищити обізнаність про харчову цінність яєць та їхню роль у забезпеченні харчової безпеки. Яйце символізує родючість, життєву силу та початок нового життя, а святкування включає кулінарні фестивалі, освітні заходи та популяризацію здорового харчування. Яйця є джерелом високоякісного білка, вітамінів і мікроелементів, необхідних для розвитку м’язів, здоров’я шкіри, волосся та роботи мозку, тому цей день також нагадує про їхню важливість у раціоні.

Православні свята та прикмети дня

За новим стилем 10 жовтня вшановують мучеників Євлампія та Євлампію, єпископа Володимира Волинського і святого Феофіла.

У народі цей день називали Євлампія і вважали межовим між теплою осінню та настанням холодів, надаючи йому особливого значення. Здавна говорили: “Прийшов Євлампій – осінь в обійми зиму веде”. Часто на це час припадали перші морози, і селяни вперше топили піч.

10 жовтня вважали щасливою датою для жінок: завершувалася робота на городі, і вони сідали за вишивку та ткацтво. Зроблені у цей день вироби, за прикметами, вважалися успішними. У давнину українки повинні були вміти вишивати: дівчата готували рушники на весілля, щоб продемонструвати навички й заручитися повагою в сім’ї чоловіка. У Київській Русі

Цього дня починався період ярмарків, де селяни продавали врожай і виготовлені вироби, а люди купували необхідне для зими – дрова, теплий одяг, сіно та насіння.

Що не можна робити 10 жовтня:

тяжко працювати – це вважалося неповагою до святих мучеників;

далеко подорожувати через осінні тумани та заморозки;

ображати братів чи сестер, бо, як казали в народі, “Як на Євлампія з сестрою посваришся – цілий рік ладу не буде”.

Також цього дня

В 1731 народився Генрі Кавендіш, англійський фізик і хімік, який відкрив формулу води і виміряв вагу Землі.



1813 – народився Джузеппе Верді, італійський композитор. Опери «Ріголетто», «Трубадур» та «Травіату» склали знамениту «тризірку» композитора.



1861 – народився Фрітьоф Нансен, норвезький полярний дослідник, океанограф, громадський діяч, лауреат Нобелівської премії миру 1922 року.



1865 – американець Джон Уеслі Хайятт патентує більярдну кулю. Він першим знайшов заміну кульам зі слонової кістки, що використовувалися до того, і виграв 10 000 доларів у конкурсі.



1932 – у Запоріжжі відбувся урочистий пуск ДніпроГЕСу.



1932 – у Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР проводиться ядерна реакція щодо розщеплення атомного ядра літію.



1933 – у Сполучених Штатах надійшов у продаж перший у світі пральний порошок.



1963 – набрав чинності Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою.



1976 – грек Димитріон Йорданідіс подолав марафонську дистанцію завдовжки 42 км 195 м за 7 годин 33 хвилини. І хоча нинішні чемпіони долають її за 2 години, рекорд полягав в іншому: вік марафонця перевищував 98 років. І це не межа: його побратим із захоплення, британець Бастер Мартін, пробіг марафонську дистанцію, коли йому був 101 рік!



1996 – Приватбанк спільно з Visa International розпочав випуск вітчизняних пластикових карток Visa.



1999 – у першому в історії професійного боксу поєдинку чоловіка та жінки перемогла американка Маргарет Макгрегор (36 років, 165 см, 58,5 кг, 3 перемоги у трьох професійних поєдинках). Її суперником був канадець колумбійського походження Лої Чоу (34 роки, 157 см, 56 кг), який за свою спортивну кар'єру (він був і штангістом, і жокеєм) провів лише два бої та обидва програв. Чотирираундовий бій пройшов без ексцесів, і перемога за очками була віддана представниці прекрасної статі. Обидва учасники цього «атракціону» отримали по 1500 доларів.



2007 – в Інтернеті став доступним для скачування новий альбом Radiohead під назвою In Rainbows – перший музичний альбом, який офіційно продається через Інтернет, причому суму платежу визначає кожна людина індивідуально в необмежених рамках (фактично можна скачати запис безкоштовно).

2022 – російські війська завдали першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України, а також наймасовішого від початку повномасштабного вторгнення ракетного удару по всій території України.

Іменини відзначають

Андрій, Антон, Василь, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Хома, Юхим, Яків.