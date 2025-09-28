    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 28 вересня
28.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 вересня

Ранок і весь день у Харкові пройдуть під хмарним небом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
28 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
 
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
 
Температура повітря вдень 14 – 16° тепла.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Народні прикмети

  • дме холодний вітер — наступного року літо буде теплим;
  • ясна погода віщує холодну та сніжну зиму;
  • гуси летять високо — взимку можливі повені;
  • якщо листя берези вже опало, чекай холодної зими, а якщо воно падає «тильним боком» — буде хороший урожай наступного року;
  • різке похолодання обіцяє прохолодний жовтень;
  • зайці побіліли — холод прийде пізніше;
  • якщо домашня худоба не виходить з хліва — очікуй погіршення погоди;
  • відсутність павуків на павутині — ознака швидкого погіршення погоди.
Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 29 вересня 27.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 27 вересня 26.09 Суспільство Хмарно та заморозки: погода в Харківській області на найближчі дні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 