28.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 28 вересня
Ранок і весь день у Харкові пройдуть під хмарним небом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вдень 14 – 16° тепла.
Народні прикмети
-
дме холодний вітер — наступного року літо буде теплим;
-
ясна погода віщує холодну та сніжну зиму;
-
гуси летять високо — взимку можливі повені;
-
якщо листя берези вже опало, чекай холодної зими, а якщо воно падає «тильним боком» — буде хороший урожай наступного року;
-
різке похолодання обіцяє прохолодний жовтень;
-
зайці побіліли — холод прийде пізніше;
-
якщо домашня худоба не виходить з хліва — очікуй погіршення погоди;
-
відсутність павуків на павутині — ознака швидкого погіршення погоди.
