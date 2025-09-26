26.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 26 вересня
У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня. Опадів не прогнозують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 13 – 15° тепла. Проти ночі 27 вересня на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0 – 3°.
Народні прикмети
-
червоний місяць у ніч на 26-те число передбачає сильні вітри;
-
граки відлетіли – зима наближається;
-
дощ, що пішов, обіцяє багатий урожай зернових наступного року;
-
листя з вишні, що опало, віщує ранню зиму;
-
яскраве сонце сьогодні – ознака холодного і дощового липня;
-
увечері рожеве небо передує ясній погоді;
-
найяскравіша прикмета дня: перший сніг 26 вересня означає, що через 40 днів настане справжня зима.
