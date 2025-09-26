    
26.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 вересня

У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня. Опадів не прогнозують.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
26 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без опадів. 
 
Вітер північний, 7 – 12 м/с.
 
Температура повітря вдень 13 – 15° тепла. Проти ночі 27 вересня на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0 – 3°.
 
Народні прикмети

  • червоний місяць у ніч на 26-те число передбачає сильні вітри;
  • граки відлетіли – зима наближається;
  • дощ, що пішов, обіцяє багатий урожай зернових наступного року;
  • листя з вишні, що опало, віщує ранню зиму;
  • яскраве сонце сьогодні – ознака холодного і дощового липня;
  • увечері рожеве небо передує ясній погоді;
  • найяскравіша прикмета дня: перший сніг 26 вересня означає, що через 40 днів настане справжня зима.

 

В этот день 

 
 

