    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 вересня
25.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 вересня

25 вересня у Харкові очікується всього до 16° тепла, похмурий ранок поступиться ясному дню, дощу не передбачається.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
25 вересня у Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.
 
Вітер північний, 9 – 14 м/с.
 
Температура повітря вдень 14 – 16° тепла.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Народні прикмети

  • сонячний і ясний день обіцяє холодну, але суху осінь;
  • якщо мряка чи дощ триватимуть – зима буде сніжною та відносно теплою;
  • північний вітер сигналізує про швидке похолодання;
  • коли вранці туман стелиться по землі – кілька днів встановиться тиха і тепла погода;
  • якщо на вишні листя повністю опало – зима розпочнеться рано;
  • відсутність комах передбачає наближення похолодання;
  • осінь буде дощовою, якщо день випав на зростаючий місяць;
  • іній на деревах вранці віщує холодну осінь;
  • велика кількість жолудів на дубі – передвісник сніжної та суворої зими;
  • грім означає, що незабаром потеплішає.
Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 вересня 23.09 Суспільство На Харківщині прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку 23.09 Суспільство У Харківській області прогнозують несприятливі погодні явища
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 