25.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 25 вересня
25 вересня у Харкові очікується всього до 16° тепла, похмурий ранок поступиться ясному дню, дощу не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 вересня у Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 14 – 16° тепла.
Народні прикмети
-
сонячний і ясний день обіцяє холодну, але суху осінь;
-
якщо мряка чи дощ триватимуть – зима буде сніжною та відносно теплою;
-
північний вітер сигналізує про швидке похолодання;
-
коли вранці туман стелиться по землі – кілька днів встановиться тиха і тепла погода;
-
якщо на вишні листя повністю опало – зима розпочнеться рано;
-
відсутність комах передбачає наближення похолодання;
-
осінь буде дощовою, якщо день випав на зростаючий місяць;
-
іній на деревах вранці віщує холодну осінь;
-
велика кількість жолудів на дубі – передвісник сніжної та суворої зими;
-
грім означає, що незабаром потеплішає.
