25.08.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 25 серпня

Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Уночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
25 серпня очікується похмура погода, без опадів.
 
Вітер західний, 5,5 – 5,6 м/с.
 
Температура повітря вдень 18 – 21° тепла.
 
Народні прикмети:

  • У давнину помітили: якщо цей день дощовий – бабине літо коротким буде, а якщо погода тепла і ясна – слід чекати хорошого врожаю білих грибів. 
  • З 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Починають опадати окремі листки у клена.
