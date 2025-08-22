    
22.08.2025   

Прогноз погоди у Харкові на 22 серпня

У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
22 серпня очікується похмура погода. Без опадів.
 
Вітер південно-західний, 4,3 – 6,3 м/с.
 
Температура повітря вдень 30 – 32° тепла.
 
Народні прикмети:

  • З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. 
  • У цей час уже достигає брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки.
 
