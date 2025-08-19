    
19.08.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 19 серпня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
19 серпня очікується ясна погода. Без опадів.
 
Вітер північно-західний, 2,8 – 2,9 м/с;
 
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.
 
Народні прикмети:

  • погода тепла і сонячна - така ж буде у вересні та жовтні;
  • журавлі відлітають на південь - зима буде ранньою;
  • дме південний вітер - наступного року буде гарний урожай вівса
  • вранці густий туман - зима буде сніжною.
Тэги:  погода, харків
