26 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

26 серпня відзначається добре свято – День подяки собаці.

Ця дата з'явилася у 2004 році у США як Національний день собаки. Поступово свято почали відзначати і за межами Сполучених Штатів, і воно набуло міжнародного характеру, хоча й не має офіційних статусів. Відзначають його всі собаківники, а також любителі свійських тварин, які віддають перевагу саме собакам.



Саме собака виявилася першою одомашненою твариною, ставши вірним другом і відданим помічником людини. Людство знає чимало подвигів собак, які рятували людей, що потрапили в біду, – під завалами будівель, що тонули, заблукали в лісі. До речі, собака раніше за людину побував у космосі. А ще для людини собака не лише охоронець, а й друг, який може скрасити самотність, підняти настрій.



Як правило, до Дня подяки собакам у соціальних мережах проводяться конкурси фотографій, організовуються збори пожертв для притулків бездомних тварин. Батькам рекомендується прочитати своїм дітям розповідь про дружбу людини та собаки або разом подивитися художній фільм на цю тему, виховуючи у дітях любов та відповідальність до братів менших. Ну, а якщо у вашій сім'ї вже є собака – побалуйте її якимись ласощами і приділіть їй цього дня трохи більше уваги!

Щороку 26 серпня у багатьох країнах відзначають День музичної йоги. Це особливе свято, яке об'єднує дві потужні практики для досягнення внутрішньої гармонії та розслаблення: йогу та музику.

Музична йога поєднує традиційні йогічні асани з різними музичними стилями — від класичної індійської музики до сучасних мелодій. Використання музики під час практики йоги допомагає синхронізувати рухи з диханням, знижувати рівень стресу, покращувати концентрацію та загальне самопочуття. Звуки та ритми надають можливість глибше відчути своє тіло, допомагаючи створити баланс між фізичною активністю і духовним розвитком.

Також цього дня

У 1743 народився Антуан Лавуазьє, французький вчений, основоположник сучасної хімії.



1789 – у Франції прийнято Декларацію прав людини і громадянина, документ, що заклав основи буржуазного права в Європі.



1791 – американець Джон Фітч отримав патент на винайдений ним пароплав, продемонстрований ще чотирма роками раніше. Цього ж року він отримає патент у Франції. Не зумівши довести економічну вигоду будівництва суден з паровим двигуном, Фітч помре в 1798, а слава дістанеться англійцю Роберту Фултону, який досягне успіху лише через двадцять років після Фітча.



1801 – Філіп Лебон запатентував двотактний двигун внутрішнього згоряння.



1847 – проголошено Республіку Ліберія – першу незалежну державу в Африці. Батьками-засновниками стали іммігранти – вивезені (починаючи з 1821 року) зі США звільнені негри, які посіли панівні позиції у всіх сферах діяльності.



1858 – перша новина була надіслана телеграфом.



1907 – закутий у ланцюги та кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні сплив на поверхню через 57 секунд (Аквапарк у Сан-Франциско).



1914 – народився Хуліо Кортасар, аргентинський письменник та поет, представник напряму «магічний реалізм». Цитата: «По суті справи, писати – те саме, що сміятися чи кохатися: даєш волю почуттям, і все».



1920 – прийнято 19-ту поправку до Конституції США, яка дала жінкам право голосувати на виборах.



1941 – народився Барбет Шредер, французький кінорежисер («Виворот фортуни», «Самотня біла жінка», «Поцілунок смерті»).



1972 – у Мюнхені відкрилися XX літні Олімпійські ігри. Спортивні змагання затьмарив терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.



1980 – народився Маколей Калкін, американський актор. Той, що один удома.



1991 – Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.



2008 – після загострення грузинсько-південноосетинських відносин та активної участі Росії у бойових діях (початих 8 серпня) Президент Росії Медведєв підписав указ про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.



2009 – запущено найвисокогірніший газопровід «Дзуарікау – Цхінвал». Найвища точка газопроводу – Кударський перевал – 3148 метрів над рівнем моря.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Марія, Наталія, Петро.



за Юліанським календарем: Василь, Євдокія, Іван, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Олексій, Парамон, Тихін, Яків.