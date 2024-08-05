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05.08.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 серпня

Протягом усього дня у Харкові утримається хмарна погода.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 серпня очікується мінлива хмарність. У місті без істотних опадів. У східній половині області місцями короткочасний дощ. Місцями гроза.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря:  вночі 13 – 18º,  вдень 23 – 28 º.

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Народні прикмети

З давніх-давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою вб'є, тому що цей день вважається й часто буває громовим. Наші пращури помітили: якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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