Прогноз погоди у Харкові на 5 серпня

Протягом усього дня у Харкові утримається хмарна погода.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 серпня очікується мінлива хмарність. У місті без істотних опадів. У східній половині області місцями короткочасний дощ. Місцями гроза.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря: вночі 13 – 18º, вдень 23 – 28 º.
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У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Лише під вечір небо частково проясниться. Вдень очікується дрібний дощ, який згодом припиниться.
Щороку 4 серпня відзначають День спелеолога.
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