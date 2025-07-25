    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 липня
25.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 липня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 30 – 32° тепла.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

  • якщо 25 липня до обіду тепло – зима до грудня буде теплою;
  • якщо після обіду похолодає – січень буде холодним;
  • якщо вранці прохолодно – зима буде холодною;
  • якщо зранку йде дощ – взимку буде багато снігу;
  • якщо вранці випала роса – зима буде суворою;
  • якщо на дубі багато жолудів – зима буде теплою;
  • яка погода до обіду – такою буде зима до нового року;
  • яка погода після обіду – такою буде зима з січня.
     
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 липня 23.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 23 липня 22.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 22 липня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 