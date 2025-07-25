Прогноз погоди у Харкові на 25 липня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 30 – 32° тепла.
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День буде емоційно насиченим, але без міри. Не соромтеся виділятися, говорити про свої здобутки – стриманість лише зменшить ваші шанси на успіх.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щороку 25 липня світ відзначає Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу, присвячений підвищенню обізнаності про користь гіпнозу для покращення здоров’я та щастя.
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