25.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 липня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 30 – 32° тепла.

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Народні прикмети

якщо 25 липня до обіду тепло – зима до грудня буде теплою;

якщо після обіду похолодає – січень буде холодним;

якщо вранці прохолодно – зима буде холодною;

якщо зранку йде дощ – взимку буде багато снігу;

якщо вранці випала роса – зима буде суворою;

якщо на дубі багато жолудів – зима буде теплою;

яка погода до обіду – такою буде зима до нового року;

яка погода після обіду – такою буде зима з січня.

