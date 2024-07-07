07.07.2024 07:30 Рита Парфенова

7 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи.

Це свято започатковано у 2009 році, щоб відзначити внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.



Мета природоохоронної діяльності полягає у досягненні оптимального балансу між шкідливими для навколишнього середовища наслідками, що супроводжують розвиток суспільства, та потенційними можливостями природних ресурсів до самовідтворення.



В основу формування державної екологічної політики покладено принцип, згідно з яким екологічна безпека стає важливим елементом та складовою національної безпеки держави.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Фоми Малеїна і святої Євдокії.



Наші предки називали цей день Авдотья-сіногнійка, оскільки цього часу часто починалися дощі, які заважали збирати сіно.



Здавна вірили, що 7 липня не можна купатися, тому що водяник може схопити за ногу і затягнути на дно. А щоб набратися сил на рік прийдешній, намагалися посидіти під дубом. Зазвичай в цей період починалися сильні дощі.



Що не можна робити:

працювати по дому, займатися прибиранням, пранням і ремонтом – за повір'ям, у людини, яка сьогодні займеться такою роботою, буде боліти спина;

спілкуватися, оскільки підвищується ймовірність конфлікту і непорозуміння;

заводити нові стосунки, ходити на побачення, робити пропозицію руки і серця, свататися;

запрошувати гостей;

купатися в природних водоймах, оскільки підвищується ризик утоплення;

обманювати інших і заздрити чужим успіхам;

позичати іншим людям гроші і речі, інакше борг не повернуть, а з боржником виникнуть конфлікти.



За Юліанським календарем, 7 липня православна церква святкує Різдво Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.



У народній уяві християнський святий Іоанн Предтеча поєднався з язичницьким божеством родючості та літнього сонця Купала.



До хрещення Івана Купали був приурочений до дня літнього сонцестояння, найкоротшої ночі (20-22 червня за старим стилем). Свято ще називалося Купа, той самий корінь, що й у слова разом, позначав єднання.



Традиційно Івана Купалу відзначають на природі. Цієї ночі треба розвести багаття і перестрибнути через вогонь, сплести вінок з квітів і пустити його на воду, гадаючи на коханого, співати пісні, знайти квітучу папороть. Якщо все це зробили, то свято вважається вдалим.



Після святкової ночі намагалися зцілюватись росою. Для цього потрібно встати якомога раніше (або не лягати!) і пройтися босоніж цілющою купальською росою. Занурюватися в річку чи озеро треба було неодмінно між утренею та обідньою — вважалося, що після цього проходять усі хвороби.



Раніше цього дня ходили до лісу, щоб збирати лікарські рослини та трави. Селяни клали кропиву на підвіконня та поріг. Вірили, що це налякає нечисту силу, яка може розгулятися цієї ночі.



Що не можна робити:

позичати або брати позику;

перебувати біля відкритої води дітям, людям похилого віку та вагітним жінкам;

піднімати речі чи гроші, знайдені на дорозі.

Також цього дня

У 1852 році стався віртуальний хепібездій. Цього дня народився Джон Уотсон, англійський армійський лікар, вірний соратник Шерлока Холмса, який розповів нам про подвиги і пригоди товариша.



1891 – запатентовано дорожні чеки «Американ Експрес», які започаткують сучасні кредитні картки.



1923 – у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова



1930 – відкрився Харківський автомобільно-дорожній інститут. Саме в цей день було підписано наказ про створення навчального закладу, виданий за розпорядженням Народного комісаріату шляхів сполучення. Але в музеї ХНАДУ зберігаються дві архівні довідки з Центрального державного архіву Жовтневої революції, в яких засвідчено, що інститут був організований за постановою № 237 ЦВК СРСР та РНК СРСР від 23 липня 1930 року «Про реорганізацію вишів, технікумів та робітфаків».



1940 – у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.



1944 – народився Тото (Сальваторе) Кутуньо, італійський співак.



1977 – США проводять перше випробування «гуманної» зброї – нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а споруди та техніка залишаються неушкодженими.



1990 – у Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності: Лучано Паваротті, Пласідо Домінго та Хосе Каррерас. Концерт був благодійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.



2007 – у день «трьох сімок» (07.07.2007), у столиці Португалії Лісабоні було названо нові сім чудес світу. Ними стали: Колізей у Римі, Велика китайська стіна, Мачу-Пікчу в Перу, Петра в Йорданії, Тадж-Махал в Індії, Статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, Чичен-Іца в Мексиці.



2009 – поховали короля поп-музики Майкла Джексона.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Герман, Євдокія, Єфросинія, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій.



за Юліанським календарем: Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.