24.05.2025 07:30 Рита Парфенова

24 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День слов’янської писемності та культури відзначається щороку 24 травня.

День слов’янської писемності і культури в Україні відзначається щороку 24 травня згідно з Указом Президента від 2004 року. Свято присвячене вшануванню спадщини Кирила і Мефодія — творців слов’янської абетки. З 2024 року ПЦУ та УГКЦ вшановують святих 11 травня за новим стилем, однак офіційна дата свята лишається незмінною. День слов'янської писемності і культури святкують також у Болгарії, Північній Македонії, Росії, Білорусі, Сербії, Чорногорії та у низці інших країн.

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У 1999 році, 24 травня, Федерація Європарк, яка об'єднує природні території, що охороняються в 36 європейських країнах, організувала свято – Європейський день парків. Тепер щороку вся Європа святкує цю подію.

А дату, до речі, було обрано не випадково. Саме в цей день – 24 травня 1909 року у Швеції було створено дев'ять Національних парків (перші із майже трьох сотень національних парків, створених у Європі у наступні роки). З тих пір природні території, що охороняються, стали безцінною частиною природної та культурної спадщини Європи.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.



Наші предки вірили, що це день шипшини, але рвали квіти лише травники, які зналися на лікуванні. Вони готували з неї настоянки, щоб лікувати від різних хвороб.



Що не можна робити:

лихословити, сваритися;

займатися важкою фізичною роботою;

бажати іншим зла.

За Юліанським календарем, 24 травня вшановують пам’ять святих рівноапостольних Кирила та Мефодія.



Наші пращури вважали, що цього дня не можна працювати у землі, тому не виходили на поле чи город. Люди вірили: якщо не послухатися, то посіви знищить град.



Що не можна робити;

позичати будь-що іншим;

розпочинати нові справи.

Також цього дня

У 1686 році народився Габріель Фаренгейт, німецький фізик, винахідник спиртового та ртутного термометрів.



1819 – народилася Вікторія, королева Великобританії. Вікторія пробула на троні понад 63 роки – більше, ніж будь-який інший британський монарх. Вікторіанська епоха збіглася з промисловою революцією та періодом найбільшого розквіту Британської імперії. Численні династичні шлюби її дітей та онуків зміцнили зв'язки між королівськими династіями Європи та посилили вплив Великобританії на континенті. Її день народження, як і раніше, відзначається як свято в Канаді.



1844 – телеграфом Морзе в урочистій обстановці була відправлена перша у світовій історії телеграма на першій лінії між Вашингтоном та Балтімором, довжиною 64 кілометри.



1881 – відбулося відкриття притулку Харківського Товариства виправних притулків для малолітніх злочинців. «Сюди надходили діти за вироками судових установ та розпорядженнями місцевої адміністрації». Щодо самого Товариства виправних притулків, то «до його складу увійшли, можна сказати, всі визначні представники харківської інтелігенції: А.Ф. Коні, Д.І. Деляр, Н.М. Бекет. Не було в тодішньому Харкові людини культурної та скільки-небудь забезпеченої, яка не пішла б у нове Суспільство...»



1899 – у Бостоні відкрився перший в Америці (може й у світі) автогараж. Фактично, це було ціле підприємство, в якому можна було не тільки поставити на стоянку свій автомобіль, а й взяти автомобіль у прокат, купити чи відремонтувати.



1941 – народився Боб Ділан (справжнє ім'я Роберт Аллен Циммерман), американський автор-виконавець у стилі кантрі-рок.



1956 – у швейцарському Лугано відбувся перший конкурс пісні «Євробачення», у якому брали участь 14 представників семи країн Європи (Бельгія, Голландія, Італія, Люксембург, Франція, ФРН, Швейцарія). Переможницею стала швейцарка Ліз Ассіа.



1964 – народився Олег Скрипка, один із найзнаменитіших українських рок-музикантів, лідер гурту «ВВ».



1973 – народилася Руслана Лижичко, українська співачка, переможниця «Євробачення-2004», народний депутат України V скликання. Спільно із чоловіком Олександром Ксенофонтовим володіє рекламно-продюсерською агенцією «Luxen Studio».



2003 – Україна дебютувала на 48-му конкурсі «Євробачення», що відбувся у Ризі. Олександр Пономарьов із піснею «Аста ла виста» посів 14-те місце.



2006 – запущено проект wikimapia.



2018 – відкрито Новий Бескидський тунель.

2023 – Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Іван, Симеон, Стефан, Федір.

за Юліанським календарем: Йосип, Кирило, Костянтин, Мефодій, Михайло, Никодим, Олександр, Ростислав.