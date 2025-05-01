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01.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 травня

У Харкові протягом дня переважатиме хмарна погода, сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар. Опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер західний, 9 – 14  м/с.

Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.

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Народні прикмети

• ясна погода віщує сухе й врожайне літо;
• світлий день – до багатого врожаю хліба;
• дощ цього дня – до прохолодного літа;
• велика кількість роси – на щедрий урожай огірків і капусти;
• роїння комах – на багатий урожай фруктів;
• похмурий і холодний день – провісник морозної зими.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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