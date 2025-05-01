01.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 травня

У Харкові протягом дня переважатиме хмарна погода, сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.

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Народні прикмети

• ясна погода віщує сухе й врожайне літо;

• світлий день – до багатого врожаю хліба;

• дощ цього дня – до прохолодного літа;

• велика кількість роси – на щедрий урожай огірків і капусти;

• роїння комах – на багатий урожай фруктів;

• похмурий і холодний день – провісник морозної зими.