Прогноз погоди у Харкові на 1 травня

У Харкові протягом дня переважатиме хмарна погода, сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер західний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.
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• ясна погода віщує сухе й врожайне літо;
• світлий день – до багатого врожаю хліба;
• дощ цього дня – до прохолодного літа;
• велика кількість роси – на щедрий урожай огірків і капусти;
• роїння комах – на багатий урожай фруктів;
• похмурий і холодний день – провісник морозної зими.
Сьогодні все у ваших руках – проявляйте рішучість і чіткість. Прийняті сьогодні рішення будуть практичними та перспективними.
У Харкові протягом дня переважатиме хмарна погода, сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар. Опадів не очікується.
1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
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