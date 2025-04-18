18.04.2025 07:30 Рита Парфенова

18 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У Міжнародний день пам'яток та історичних місць в Україні відзначають День пам'яток історії та культури.





Міжнародний день пам'ятників та історичних місць встановлено у 1982 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам'яток та пам'яток, створеною при ЮНЕСКО. Свято відзначається у світі з 18 квітня 1984 року з метою привернути увагу громадськості до питань захисту та збереження всесвітньої культурної спадщини.



В Україні в рамках цього свята відзначають День пам'яток історії та культури, який встановлено на підтримку ініціативи науковців, архітекторів, реставраторів, працівників державних органів охорони пам'яток історії та культури.



Українська історико-культурна спадщина величезна, і формувалася вона протягом багатьох століть завдяки різним народам. На території України збереглися сліди кількох культурно-історичних епох.



Від часів первіснообщинного ладу дійшли унікальні залишки житла з кісток, петрогліфи Кам'яної Могили, найдавніші кам'яні скульптури; від культури скіфів та сарматів – численні кургани та городища. На півострові Крим залишилися руїни грецьких поселень. Давньоруська культура знайшла свій відбиток у видатних архітектурних пам'ятниках Києва та Чернігова. Культура власне українського етносу сформувалася у XIV-XV століттях.



Сьогоднішнє свято - привід ще раз привернути увагу широкого загалу та представників влади до питань захисту та збереження різних місцевих пам'яток та історичних місць та об'єктів всесвітньої культурної спадщини. Тому цього дня в рамках святкування проводяться різноманітні конференції з питань збереження та захисту культурної спадщини, а також низка інших заходів. Так, наприклад, до деяких музеїв та виставкових залів цього дня (так само, як і у Міжнародний день музеїв) можна потрапити безкоштовно. А ще відвідувачі можуть побувати в архітектурних комплексах та історичних будинках, які у звичайні дні закриті для відвідування.



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Сьогодні в Україні відзначається День заснування Товариства Червоного Хреста – найстарішої організації, яка втілює милосердя, гуманізм, допомогу та підтримку.



28 жовтня 1992 року Президент України підписав Указ про Товариство Червоного Хреста України, згідно з яким Товариство було визнано єдиним Національним Товариством Червоного Хреста, уповноваженим надавати підтримку органам державної влади в їх діяльності в гуманітарній сфері.



Історія українського Червоного Хреста налічує майже 100 років. 15-18 квітня 1918 року у військово-революційному Києві відбувся І З'їзд Товариства Червоного Хреста України, а 18 квітня вважається датою початку діяльності Червоного Хреста. З'їзд був скликаний з ініціативи Маріїнської громади сестер милосердя Червоного Хреста, яка з 1878 року надавала благодійну медичну допомогу столиці, що потребують.



Наразі Товариство Червоного Хреста України є учасником Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та налічує понад 6,3 мільйона активістів та прихильників. У патронажній службі Товариства працює 3200 висококваліфікованих сестер милосердя. Діяльність Товариства охоплює всю територію України, де реалізується понад 40 проектів та програм. Усі ці програми фінансуються за рахунок публічних пожертв та домовленостей про співпрацю.



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Щороку 18 квітня великий загін ентузіастів-радіоаматорів у всьому світі відзначає своє «професійне» свято – Всесвітній день радіоаматора.



18 квітня 1925 року в Парижі було засновано Міжнародну спілку радіоаматорів (IARU), завдяки цій події у радіоаматорів і з'явився привід щорічно відзначати успіхи та досягнення. А членами цієї організації сьогодні є радіоаматори із понад ста п'ятдесяти країн світу.



Багато радіоінженерів, електронників, які стали відомими завдяки своїм досягненням та новітнім технологіям зв'язку починали свою діяльність саме з таких товариств радіоаматорів. Чимало користі вони принесли і для розвитку стільникового зв'язку, яким ми сьогодні активно користуємося.



Завдяки діяльності подібних гуртків та товариств радіоаматорів право на життя отримало багато відомих нам винаходів, таких як адаптивні антени, радіо та телевізійні приймачі та інші технології. Щороку Всесвітній день радіоаматора проходить під певним гаслом. Це теми, присвячені розширенню світу радіозв'язку, поєднанню сучасних цифрових технологій, розвитку радіокомунікацій тощо.

Православні свята та прикмети дня

За два дні до Великодня християни східного обряду вшановують Страсну п’ятницю — найскорботніший день Страсного тижня, коли був розіп’ятий Ісус Христос. У цей день згадують Його страждання, смерть і поховання.

На богослужіннях читають 12 євангельських уривків, що описують події на Голгофі. О 15:00 з храму виносять Плащаницю — полотно із зображенням Христа в труні. Її встановлюють посеред церкви. Увечері проходить ще одна служба — віряни стоять зі свічками, а Плащаницю урочисто обносять навколо храму.

Страсна п’ятниця — день суворого посту. Дехто взагалі не їсть до вечірньої служби, а потім споживає лише хліб і воду. Найпоширеніша їжа цього дня — овочі: картопля, огірки, капуста.

Займатися хатніми справами не можна — заборонено шити, різати, прибирати. Також у Страсну п’ятницю не рекомендується пекти паски й фарбувати яйця.

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святителя Косми.



Святому Космі молилися за гарний урожай. Селяни йшли на город чи в поле, щоб подивитися, як росте розсада, чи не потрібно підживлювати або полоти.

Що не можна робити:

жінкам стригти волосся і робити зачіски;

грати весілля — шлюб буде нещасливим;

відмовляти у допомозі тим, хто її у вас попросить.

За Юліанським календарем, 18 квітня православна церква вшановує пам’ять мучеників Агафопода диякона та Феодула-читця.



В давнину господині затівали в цей день велике прання. Випрану білизну вішали на вітрі, вважаючи, що природна стихія зарядить речі своєю силою, і всі домочадці будуть здорові.

Що не можна робити:

споживати спиртне;

щось будувати або працювати фізично.

Також цього дня

1187 – перша згадка України, – в Київському літописі у зв'язку із смертю переяславського князя Володимира Глібовича.



1846 – американець Роял Е. Хаус запатентував телеграфний апарат.



1853 - пущена в дію перша в Азії залізниця (Бомбей - Танна, 36 км).



1866 – народився Ернест Старлінг, британський фізіолог. Автор класичних досліджень із кровообігу, лімфоутворення, моторики кишечника, секреції підшлункової залози та ін. Ввів поняття «гормон». До цього психічні сплески називалися інакше, наприклад «дурниця доїхала».



1870 – I Ватиканський собор прийняв догмат про непогрішність Папи Римського.



1902 – Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців почали використовувати для встановлення особи злочинців.



1909 – Ватикан канонізував Жанну д'Арк.



1925 – утворено Міжнародну радіоаматорську спілку.



1934 – американець Кентрелл відкрив першу пральню-автомат у містечку Форт-Уорт (шт. Техас).



1936 – відкрито першу виставку архітектури Радянської України.



1946 – у зв'язку з утворенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй.



1956 – народився Ерік Робертс, американський актор, старший брат Джулії Робертс.



1971 – народився Девід Теннант (справжнє ім'я – Девід Джон Макдональд), англійський актор («Доктор Хто», «Казанова»).



1995 – Київська міськрада ухвалила рішення про повернення стародавнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михайла.

2008 – групі дослідників з університету Манчестера на чолі з Костянтином Новосьоловим вдалось створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.

за Юліанським календарем: Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.