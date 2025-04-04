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04.04.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 4 квітня

Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
4 квітня очікується ясна погода, без опадів.
 
Вітер західний 2,1 м/с.
 
Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.
 
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Народні прикмети:

  • На підтвердження теплої весняної погоди, у народі склалось багато приказок, наприклад: "Опівдні бурульки пускають у сніг сльози пекучі". 
  • Сьогодні зазвичай сонце завжди починає яскраво гріти, з дахів крапотить. 
  • Сині хмари вказували на тепло і дощ: "Перший квітневий дощ воза золотого вартий", говорили наші пращури.

 

Тэги:  погода, харків
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