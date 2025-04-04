04.04.2025 06:00
Прогноз погоди у Харкові на 4 квітня
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 квітня очікується ясна погода, без опадів.
Вітер західний 2,1 м/с.
Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.
Народні прикмети:
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На підтвердження теплої весняної погоди, у народі склалось багато приказок, наприклад: "Опівдні бурульки пускають у сніг сльози пекучі".
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Сьогодні зазвичай сонце завжди починає яскраво гріти, з дахів крапотить.
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Сині хмари вказували на тепло і дощ: "Перший квітневий дощ воза золотого вартий", говорили наші пращури.
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